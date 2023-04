Mit Zeitplan und Schleppjagd: Das ist bei den Pöttmeser Pferdetagen geboten

Am zweiten Wochenende in Folge finden auf Gut Sedlbrunn die Pöttmeser Pferdetage statt. Neben den hochklassigen Springwettbewerben gibt es auch eine Schleppjagd.

Wie wird das Wetter? Wer das kommende Wochenende im Freien verbringen will, der hofft auf eine positive Antwort auf diese Frage. In ganz besonderer Weise gilt das für die Veranstalter der Pferdetage auf Gut Sedlbrunn, die Teilnehmer aus Nah und Fern und ebenso für die Besucher dieser Veranstaltung, die bereits an Ostern ihre Zugkraft nicht verfehlte. Nun steht der zweite und finale Durchgang an. Eine Prognose kann man bereits vorab erstellen: Es wird wieder allerhand geboten in diesem kleinen Ort südlich von Pöttmes. Die Meldeliste umfasst immerhin 205 Teilnehmer aus zwölf Nationen mit 788 Pferden.

Am Sonntag steht um 14 Uhr eine Vorführung auf dem Programm, bei der nicht das sportliche Leistungsvermögen beim Überwinden von Hindernissen gefragt ist. Der Schleppjagdverein von Bayern präsentiert sich mit einer Schauschleppe. Dabei sind Pferde und Hunde gemeinsam unterwegs; es wird interessant sein, das Zusammenspiel dieser Tiere zu beobachten. Zum Spektakel gehört auch der Abschluss, wenn sich üblicherweise die Hunde auf Fleischstücke stürzen, die sie zur Belohnung für ihre Mühen verspeisen dürfen. Die Meute hat nur einen kurzen Weg aus ihrem heimischen Stall zurückzulegen, der ebenfalls im Bereich der Marktgemeinde Pöttmes liegt, südlich von Gundelsdorf. (jeb)

Freitag, 14. April

8 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A** 10 Uhr Springpferdeprüfung Kl. L

12 Uhr Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A*

13:30 Uhr Stilspring-WB- m.erl.Zeit

16:30 Uhr Punktespringprüfung Kl. M* m. Joker

19 Uhr Springprüfung Kl. M**

Samstag, 15. April

8 Uhr Springpferdeprüfung Kl. A**

10 Uhr Springpferdeprüfung Kl. L

11:45 Uhr Stilspring-WB- m.erl.Zeit

12:30 Uhr Stilspringprüfung Kl. A**

14:30 Uhr Springprüfung Kl. S*

16 Uhr Springprüfung Kl. M*

18:30 Uhr Springprüfung m. Geländehindernissen Kl. L

Sonntag, 16. April

8 Uhr Springprüfung Kl. A**

9:30 Uhr Punktespringprüfung Kl. L m. Joker

12 Uhr Springprüfung Kl. M*

14 Uhr Schleppjagdverein Bayern

14:45 Uhr Springprüfung Kl. S* U25

15:30 Uhr Springprüfung Kl. S** m. Stechen

17 Uhr Springprüfung Kl. M*