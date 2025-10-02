Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Reserven-Derby in Affing: Wiedererstarkte Aindlinger zu Gast

A-Klasse

Reserven-Derby in Affing: Wiedererstarkte Aindlinger zu Gast

Spitzenreiter Schiltberg erwartet den SV Hörzhausen, der BC Aichach II ist in Schrobenhausen gefordert. Mühlhausen muss erneut am Samstag ran.
Von Reinhold Rummel
    • |
    • |
    • |
    Der FC Affing II (schwarze Trikots) empfängt den TSV Aindling II zum Derby der Reserven.
    Der FC Affing II (schwarze Trikots) empfängt den TSV Aindling II zum Derby der Reserven. Foto: Adrian Goldberg (Archivbild)

    Mit unterschiedlichen Gefühlslagen bestreiten die A-Klassenvertreter ihre Begegnungen am siebten Spieltag. In der Ost-Gruppe erwartet der ungeschlagene und punktverlustfreie TSV Schiltberg den SV Hörzhausen. 15 Punkte hat die Elf um Spielertrainer Neff nach fünf absolvierten Begegnungen eingefahren. Und das mit einem eindrucksvollen Torverhältnis von 21:4 Zählern. Dennoch ist Abteilungsleiter Johann Hofberger noch nicht vollumfänglich zufrieden. „Wir haben noch Luft nach oben“, hat er verlauten lassen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden