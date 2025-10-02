Reserven-Derby in Affing: Wiedererstarkte Aindlinger zu Gast

Mit unterschiedlichen Gefühlslagen bestreiten die A-Klassenvertreter ihre Begegnungen am siebten Spieltag. In der Ost-Gruppe erwartet der ungeschlagene und punktverlustfreie TSV Schiltberg den SV Hörzhausen. 15 Punkte hat die Elf um Spielertrainer Neff nach fünf absolvierten Begegnungen eingefahren. Und das mit einem eindrucksvollen Torverhältnis von 21:4 Zählern. Dennoch ist Abteilungsleiter Johann Hofberger noch nicht vollumfänglich zufrieden. „Wir haben noch Luft nach oben“, hat er verlauten lassen.

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Affing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Hörzhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis