Ringen

01.11.2022

Aichach bezwingt Anger und macht die Liga ungemein spannend

Plus Die Ringer des TSV Aichach schlagen Anger zum Abschluss der Hinrunde und sorgen für mächtige Spannung in der Liga. Jetzt geht es zum Derby nach Mering.

Einen klaren 28:16-Erfolg gab es für die Ringer des TSV Aichach in der Landesliga Süd gegen den SC Anger II. Dadurch rückten alle Mannschaften in der Tabelle noch enger zusammen. Die jungen Gäste gingen mit Ehrgeiz und Kampfeslust in die Duelle. Den Aichachern konnten sie den Schneid dennoch nicht abkaufen. Die Vorrunde ist damit abgeschlossen, da nur fünf Mannschaften sich für die Liga gemeldet hatten. Zum Start der Rückrunde geht es für die Aichacher zum Landkreisduell am 19. November zum TSV Mering.

