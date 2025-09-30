Für Aichach ringen seit Jahren wieder Schüler – Männer verlieren erneut

Nach sechs Jahren kann der TSV Aichach wieder eine Schülermannschaft stellen. Für alle Nachwuchssportler war es eine neue Erfahrung und für einige war es sogar der erste offizielle Wettkampf überhaupt. Gleich zum Auftakt wartete ein schweres Los: Der AC Penzberg wartete in voller Aufstellung.

Zwar endeten die meisten Duelle mit Schulterniederlagen, doch die gezeigten Aktionen machen Mut für die Zukunft. Besonders in Erinnerung blieb der Auftritt in der Gewichtsklasse bis 46 Kilo: Dort lieferte sich der Aichacher Ringer einen packenden Kampf über die volle Distanz von zwei Minuten. Trotz Niederlage überzeugte er mit Brückenkämpfen, sodass er immer wieder einer Schulterniederlage entkam. Auch die übrigen Ringer sammelten wertvolle Erfahrungen und hielten tapfer dagegen.

Aichacher Ringer verlieren in Kottern: Wichtige Kämpfe stehen noch an

Bei den Erwachsenen traf der TSV Aichach im dritten Auswärtskampf in drei Kämpfen auf den TSV Kottern. Diese belegen aktuell den zweiten Platz der Liga und sind für ihre breite und kräftige Aufstellung bekannt. Am Ende mussten sich die Wittelsbacher mit einer 43:8-Niederlage abfinden. Dennoch ist die Sicht auf die Liga nicht betrübt, die wichtigsten Kämpfe in der Saison stehen erst noch bevor.

57 Kilo Freistil

Abdul Husseinkhil musste seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Nach einem wechselhaften Kampf mit 48 Punkten in der Summe ging Munir Hakimi als Sieger hervor.

130 Kilo Freistil

Der Aichacher Tobias Mustafa ließ seinen Gegner für jeden Punkt arbeiten. Alfredo Santangelo schaffte nur kleine Wertungen, sodass Mustafa eine technische Niederlage verhindern konnte.

Kein Kämpfer in Klasse 61 Kilo – mal fehlt es dem TSV Aichach an Technik, mal an Körperbau

61 Kilo Greco/Freistil

Aichach konnte in der Klasse keinen Ringer stellen.

98 Kilo Greco

Obwohl Sebastian Ziegler selbst gut gebaut ist, war er gegen Jens Wörmann körperlich in der Unterhand. Mit einem Standwurf ging Ziegler anfangs in Führung, ließ sich dann aber leider ein paar Punkte zu viel über die sechs Minuten abringen.

66 Kilo Freistil/Greco

Seinen ersten Einsatz für Aichach hatte der Jugendliche Szymon Osmanowski, der mittlerweile seit drei Jahren in Aichach trainiert. Osmanowski konnte zwar selbst Punkte machen, war aber in der Defensive nicht schnell genug für Sahil Ibrahimi.

Stöckelhuber verletzt sich – „Überlebenskampf“ für Dogan – Husseinkhil rehabilitiert sich von erster Niederlage

86 Kilo Freistil

Florian Stöckelhuber hatte durchaus gute Chancen gegen Nico Wörmann, verletzte sich jedoch nach einem Gegenangriff am Schienbein und musste verletzungsbedingt aufgeben.

75 Kilo Greco

Gegen den Spitzenringer Robert Schneider ist jede Sekunde ein Überlebenskampf. Alperen Dogan wurde im Standkampf öfter nach hinten aus der Matte gedrängt. Als er mehr dagegen arbeitete, lief er in einen Konterwurf.

57 Kilo Greco

Dieses Mal beherrschte Abdul Husseinkhil den Kampf gegen Ali Rahimi und brachte ihn nach einem Schlagabtausch kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit auf die Schultern.

130 Kilo Greco

Tobias Mustafa konnte aufgrund seiner Verletzung aus der ersten Begegnung gegen Alfredo Santangelo nicht die volle Leistung bringen und ging auf Schulter.

Nachwuchskämpfer des TSV Aichach auf verlorenem Posten – Noder nicht zimperlich

98 Kilo Freistil

Nico Wörmann zermürbte Sebastian Ziegler langsam mit Schlüpfern und Beingriffen in die Oberlage.

66 Kilo Greco

Julian Bräuer brachte Jonah Müller zwar zum Schwitzen, aber für einen Sieg war die Defensive von Müller zu stark. Bräuer konnte nicht alle gefährlichen Gegenangriffe abwehren und verlor nach Punkten.

86 Kilo Greco

Maximilian Noder war auch hier nicht zimperlich und drückte Nico Wörmann über die Hüfte direkt auf die Schultern.

75 Kilo Freistil

Auch der Jugendliche Sebastian Hack war bei Robert Schneider auf verlorenem Posten. Trotz bester Bemühungen und guter Ringart hatte Schneider stets die Oberhand. (mofi)