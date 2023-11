Ringen

vor 34 Min.

Aichach wehrt sich: Am Ende siegt aber der Tabellenführer

Plus Die Ringer des TSV Aichach wagen gegen Spitzenreiter Freising einige Eyperimente. Trotz der Niederlage sind die Paarstädter am Ende zufrieden mit der Leistung.

Von Moritz Oberhauser Artikel anhören Shape

Am elften Kampftag der Landesliga Süd reiste der TSV Aichach zum Tabellenführer nach Freising. Die Spielvereinigung war vor dem Kampftag mit acht Siegen aus acht Kämpfen unangefochtener Aufstiegsfavorit. Die Aichacher Ringer konnten dennoch vier Einzelsiege abringen und kamen so auf ein Ergebnis von 28:10. Die Niederlage war absehbar, dennoch konnten sich die Aichacher gut verkaufen. Im Mittelgewicht brachten die Wittelsbacher vermehrt Ringer an den Start, die bisher weniger Einsätze hatten, um ihnen mehr Kampferfahrung zu geben und den leicht angeschlagenen Stammringern eine Erholungspause zu ermöglichen.

57 Kilo Greco Den ersten Auftritt hatte Hasan Dogan gegen Laszlo Lengyel. Der Freisinger war beim Aufziehen und beim Durchdreher zu stark für Dogan und forderte viele Punkte. Dogan konnte sich mit einem Konterangriff einmal durchsetzen und errang einen Punkt. Laszlo besiegelte den Kampf umgehend mit einem Schultersieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .