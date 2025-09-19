Vor einem Jahr setzte es eine Auswärtspleite: Aichacher Ringer vor Revanche in Mietraching

Am kommenden Samstag, dem 20. September 2025, steht für die Aichacher Ringer der zweite Kampftag und zugleich der zweite Auswärtskampf der Saison an. Nach der deutlichen 34:8-Pleite beim SC Isaria Unterföhring II führt die Reise nach Niederbayern, wo man auf den TSV Mietraching trifft. Die Gastgeber aus Mietraching starteten am ersten Kampftag mit einem Unentschieden gegen Kottern in die Saison. In der vergangenen Saison 2024 belegten sie in der Landesliga Süd mit 18:10 Punkten einen starken zweiten Platz.

Vergangenes Jahr war die Bilanz des TSV Aichach gegen den TSV Mietraching ausgeglichen

Die Bilanz der letzten Saison verspricht einen spannenden Kampf. Das Auswärtsduell verlor Aichach in Mietraching mit 20:28, konnte sich aber im Rückkampf zu Hause mit einem deutlichen 32:23-Sieg revanchieren. Das kommende Duell bietet somit die perfekte Gelegenheit, die noch offene Auswärtsrevance zu holen.

Beide Mannschaften kennen sich gut und wissen um die Stärken des Gegners. Die Aichacher Ringer sind motiviert, die Punkte mit nach Hause zu nehmen und ihre Ambitionen in der Liga zu unterstreichen. Die Fans dürfen sich auf einen intensiven und emotionsgeladenen Abend freuen, bei dem jeder Punkt zählt. (AZ)