Ringen

06:00 Uhr

Aichacher Ringer besiegen Tabellenführer Westendorf II

Plus Die Ringer-Staffel des TSV Aichach kommt in der Landesliga gegen den Spitzenreiter zu einem klaren 35:17. Moritz Oberhauser entscheidet seinen Kampf vorzeitig.

Einen klaren 35:17-Sieg erzielten die Ringer des TSV Aichach gegen den Tabellenführer der Landesliga Süd, den TSV Westendorf II. Die Allgäuer waren mit einer jungen Staffel angereist. Auf beiden Seiten war die Aufstellung in den oberen und unteren Gewichtsklassen kreativer als sonst, da Ausfälle kompensiert werden mussten. In der Pause trat die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia auf und zeigte einen Vorgeschmack auf die Opening Party am 30. Dezember in der TSV-Halle.

