Ringen

vor 21 Min.

Aichacher Ringer kehren nach Corona-Pause auf die Matte zurück

Dawid Walecki (rechts) holte bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren in diesem Jahr die Bronzemedaille. Er und Maximilian Iftenie sind feste Grundpfeiler des Aichacher Ringerteams in der Landesliga und engagieren sich auch als Schülertrainer.

Plus Die Aichacher Ringer starten voller Vorfreude in die neue Saison. Im ersten Heimkampf steht gleich das Derby gegen Mering an. Wie Corona die Ligen verändert hat.

Von Moritz Oberhauser Artikel anhören Shape

Für die Aichacher Ringer steht die Saison 2022 vor der Tür. Den Start in die Liga haben der TSV Westendorf II und der SC Anger II bereits Mitte September vollbracht. Für die Männerstaffel des TSV Aichach geht es im ersten Kampf der Saison auswärts am Samstag, 8. Oktober, ebenfalls gegen den TSV Westendorf II.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen