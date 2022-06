Aichacher Ringer Mikael Golling erkämpft Bronze bei der EM

Plus Der Aichacher Ringer Mikael Golling holt sich bei der U17-Europameisterschaft in Bukarest seine erste internationale Medaille. Er zeigt den besten Kampf seiner Karriere.

Knapp zwei Monate nach seinem dritten deutschen Meistertitel schaffte Ringer Mikael Golling eine riesen Sensation und sicherte sich bei der U17-Europameisterschaft in Bukarest (Rumänien) die Bronze-Medaille und somit seine erste internationale Medaille.