Aichacher Ringer rutschen aus und sind nun Letzter

Plus Die Ringer des TSV Aichach verlieren gegen den AC Penzberg und sind nun Tabellenletzter. Das Ergebnis täuscht über die wahren Kräfteverhältnisse hinweg.

Im vorletzten Heimkampf unterlagen die Ringer des TSV Aichach dem AC Penzberg in der Landesliga Süd mit 18:34. Durch die Niederlage rutschten die Paarstädter auf den letzten Tabellenplatz ab. Krankheitsbedingt fehlte dem TSV die Gewichtsklasse bis 61 Kilo und auch in der 66er-Klasse konnte man wegen minimalem Übergewicht keine Punkte erzielen. Unter der Berücksichtigung des 12-Punkte Rückstands von der Waage weg relativiert sich das Ergebnis ein wenig.