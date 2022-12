Ringen

Freude bei den Aichacher Ringern über den Sieg im letzten Saisonkampf

Plus Die Ringer des TSV Aichach liefern sich mit dem SC Anger II ein offenes Duell. Die Brüder Daniel und Dawid Walecki feiern gegen denselben Gegner einen Schultersieg.

Der vierte Platz in der Landesliga Süd war den Aichacher Ringern bereits sicher, doch mit dem Sieg im letzten Saisonkampf beim SC Anger II können sie mit einem guten Gefühl in die Weihnachtsfeiertage starten. Der Ausgang des Duells war offen bis zum vorletzten Kampf: Schultersiege in letzter Sekunde, Konditionsrennen über volle sechs Minuten oder schnelle vorzeitige Siege. Am Ende jubelte der TSV Aichach über einen 29:19-Auswärtssieg. Tabellenführer TSC Mering steigt erneut in die Bayernliga auf.

