Geschwächte Aichacher unterliegen dem Tabellenführer

Am 5. Kampftag der Landesliga Süd konnten die Aichacher Ringer erstmals daheim auftreten. Sie empfingen den ESV München-Ost. Die Gäste ringen ganz vorne in der Tabelle mit und konnten auch an diesem Kampftag beweisen, dass sie den Titel als Tabellenführer verdienen. Ein 12:40 festigte diesen Status. Die Aichacher Staffel konnte voll aufgestellt antreten, obwohl die Wittelsbacher mit drei verletzten Stammringern und zusätzlich krankheitsbedingten Ausfällen arg in der Bredouille sind. Sie hoffen auf eine schnelle Genesung aller Sportler. Die Wittelsbacher verweilen auf dem vorletzten Platz vor dem TSV St. Wolfgang.

57 kg Freistil (FR): Abdul Husseinkhil war mit der Stilart ein wenig überfordert und setzte zu wenig Fokus auf die Beinarbeit. Reza Sultani konterte die Überwürfe zu seinem Vorteil und schickte Husseinkhil damit auf die Schulter.

130 kg FR: David Jalabadze war dem Aichacher Jugendringer Karl Schmid klar überlegen. Einmal im Boden fasste Jalabadze zu einem Durchdreher und drehte Schmid bis zur technischen Differenz.

61 kg Griechisch-Römisch (GR): Julian Bräuer lieferte sich einen engen Kampf mit Rasool Ghulam. Bräuer war in dieser niedrigen Gewichtsklasse körperlich im Vorteil, aber konditionell im Hintertreffen. Dennoch blieb er besonnen und brachte einen kleinen Punktsieg über die Zeit.

Alexander Purkert erleidet eine Meniskusverletzung

98 kg GR: Das Ergebnis von Sebastian Ziegler gegen Tobias Müller spiegelt nur wenig den tatsächlichen Verlauf des Kampfes wider. Ziegler war stets aktiv am Kampf beteiligt, doch die Punkte für die Aktionen wurden sehr freizügig für München-Ost verteilt. Eine unglückliche Schulterniederlage war der zusätzliche Finger in der Wunde.

66 kg FR: Aichachs Jugendringer Hüseynamin Jafarov fand keine passende Antwort auf die Beinschraube von Fayaz Ahmad Faqir Zada und musste sich technisch unterlegen geschlagen geben.

86 kg FR: Marius Rieger hat in der Liga bisher nur einen Kampf verloren und daran konnte auch Maximilian Stocker nichts ändern. Stocker wurde bei einem Angriff an die Hüfte abgefangen und auf die Schultern befördert.

75 kg GR: Alexander Purkert lieferte sich einen heißen Kampf gegen Michelangelo Frate, doch dann geschah das Unglück. In der zweiten Hälfte versuchte Purkert einen Ausheber im Stand und bei dem Versuch, den Gegner in der Luft zu drehen, gab sein Knie unter der Belastung nach. Purkert musste mit einer Meniskusverletzung aufgeben.

57 kg GR: Auch im Greco konnte Abdul Husseinkhil sich nicht gegen Reza Sultani behaupten. Die schnellen und präzisen Angriffe von Sultani ergaben eine technische Überlegenheit des Münchners.

Julian Bräuer holt einen Punktsieg für Aichach

130 kg GR: Korbinian Lechner war einer der Lichtblicke des Abends. Er besiegte den Veteranen Thomas Müller im Schwergewicht mit einer Schleuder auf Tusch.

61 kg GR: Julian Bräuer konnte dem jugendlichen Alexander Sakhnenko noch einige Tricks zeigen und holte so einen schönen Punktsieg für Aichach nach Hause.

98 kg GR: Maximilian Stocker legte einen offensiven Kampfstil an den Tag, machte sich damit aber auch für Angriffe anfällig . Er konnte sich aber deutlich länger gegen Marius Rieger behaupten als im ersten Kampf.

66 kg GR: Szymon Osmanowski lieferte einen phänomenalen Kampf gegen Michelangelo Frate. Der Jugendliche holte alles aus sich heraus und war mit Armzug und Kopfzug stets gefährlich. Dass am Ende Frate als Sieger von der Matte ging, war zweitrangig, aber auch einigen Entscheidungen des Unparteiischen zu verdanken.

86 kg GR: Maximilian Noder brachte Tobias Müller mit einem Kopfzug und einem Suplex das Fürchten bei und sicherte damit einen Schultersieg für Aichach.

75 kg FR: Augrund seiner Verletzung konnte Alexander Purkert nicht gegen Fayaz Ahmad Faqir Zada antreten. (mofi)