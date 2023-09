Gute Leistung reicht Aichacher Ringern nicht gegen Traunstein

Plus Die Ringer-Staffel des TSV Aichach unterliegt dem TV Traunstein im Heimkampf mit 20:27. Die Unparteiischen des Kampfes sind eher ungewöhnlich.

Die Landesliga-Ringer des TSV Aichach haben zu Hause trotz guter Leistung mit 20:27 gegen den TV Traunstein verloren. Ungewöhnlich war die Besetzung des Unparteiischen. Da der Ringer-Verband wegen eines Krankheitsfalles keinen Schiedsrichter organisieren konnte, war der TSV Aichach dafür verantwortlich. Traunstein wird mitunter durch den Bundesliga-Kampfrichter Petar Stefanov betreut. So einigten sich beide Vereine darauf, dass sowohl Dawid Walecki als auch Stefanov über jeweils sieben Kämpfe des Wettkampfs richten.