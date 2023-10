Ringen-Landesliga

04.10.2023

Aichacher Ringer bieten Tabellenführer Paroli - und verlieren

Plus Freising behält am Ende doch mit 28:14 die Oberhand in Aichacher Halle.

Artikel anhören Shape

Die Aichacher Ringer hielten gegen den Tabellenführer der Landesliga Süd, die SpVgg Freising, gut mit, mussten aber dennoch eine Niederlage im Heimkampf einstecken. Der Endstand von 14:28 spiegelte nicht die starke Leistung der Mannschaft wider. Abzüglich der unbesetzten Gewichtsklassen und einem Patzer wäre man in dem offenen Bereich von 14:16 Punkten.

57 Kilo Freistil Laszlo Lengyel brachte die ersten Punkte kampflos nach Freising .

130 Kilo Freistil Neben der Matte verbindet Dawid Walecki ( Aichach ) und Damian Dudzinski ( Freising ) eine gute Freundschaft, doch im Kampf ging es um das Wohl der eigenen Mannschaft. Walecki konnte sich besser im Standkampf profilieren und lag zur Halbzeit mit einem Punkt vorne. Dudzinski versuchte aus dem Rückstand, das Blatt mit einem Kopfzug zu wenden, scheiterte jedoch an der schnellen Reaktion von Walecki. Am Ende stand ein hauchdünner Punktsieg für Walecki.

61 Kilo Freistil Julian Bräuer setzte sich überragend gegen Johann Mitzscherling mit Hüftangriffen und Durchdrehern und einem Punktsieg für Aichach durch.

98 Kilo Griechisch-Römisch Der Wittelsbacher Sebastian Ziegler fand nur wenig Angriffsfläche an Dominik Kratzer . Kratzer selbst hatte selbst Schwierigkeiten, an der Defensive von Ziegler vorbeizukommen. Die vereinzelten kleinen Wertungen (Rausschieben, Bodenlage ) brachten einen kleinen Punktsieg für die Gäste.

66 Kilo Freistil Für Aichach ging Bararyalai Ahmadin gegen Rajmund Farkas auf die Matte. Farkas wiegte den Aichacher in falscher Sicherheit, indem er im Rückwärtsgang sehr passiv wirkte. Tatsächlich wartete er auf einen Schrittfehler und nutzte dann die Gunst der Sekunde für einen Blitzangriff auf die Beine. Ab dem Zeitpunkt war Ahmadi besser gewappnet. In der zweiten Hälfte fand Farkas weitere zwei Mal die Gelegenheit für einen Doppelbeinangriff, sodass ein vorzeitiger Sieg für Freising zu Buche schlug.

86 Kilo Freistil Daniel Walecki wurde von Alexander Bauer mit einem Beinangriff überrascht. Walecki revanchierte sich geistesgegenwärtig und erarbeitete sich langsam die Führung bis in die zweite Halbzeit per Beinangriff und Aktivität am Mattenrand. Die Ausdauer machte sich bezahlt und so brachte Walecki den Punktsieg tadellos über die Zeit.

75 Kilo Griechisch-Römisch Auf Augenhöhe kämpften Alexander Purkert ( Aichach ) und Mario Anzenberger . Bis zu einer angeordneten Bodenlage für Freising waren die beiden ebenbürtig und schenkten keine Punkte her. Im Bodenkampf nutzte Anzenberger die Gunst der Minute für drei Durchdreher. Beim dritten Angriff gelang es Purkert , den Griff abzufangen und eine kurze Gelegenheit für einen Schultersieg war sichtbar, verging aber ungenutzt. Purkert war in der zweiten Halbzeit der Aktivere, konnte das jedoch nicht zum Abwenden der kleinen Punktniederlage umsetzen.

57 Kilo Griechisch-Römisch Aichach stellte keinen Ringer.

130 Kilo Griechisch-Römisch Technisch war Dawid Walecki Wolfgang Stork überlegen, aber kräftemäßig verhinderte Stork die meisten Griffe im Ansatz. Durch dreifache Aktivitätszeit errang Walecki einen kleinen, sicheren Punktsieg .

61 Kilo Freistil Der junge Aichacher Hasan Dogan hätte das Potenzial für ein anderes Ergebnis gehabt. Der ebenfalls jugendliche Lukas Pausch war im Standkampf gleichauf, doch fand er im Bodenkampf die Fassung zur Beinschraube, die er bis zur technischen Überlegenheit wiederholte.

98 Kilo Freistil Mit koketten Angriffen kann man gegen Damian Dudzinski nicht punkten. Das musste auch Sebastian Ziegler am eigenen Leib erfahren. Ein Suplex von Ziegler wurde umgehend gekontert und ebenso wurde die Vorbereitung über die Arme zu Standwürfen vereitelt. Motivation und Ideenreichtum gingen an Aichach , doch Stabilität und Schrittarbeit brachten Dudzinski den Sieg.

66 Kilo Griechisch-Römisch Ahmadi traf erneut auf Farkas . Der übertrifft deutlich das Liga-Niveau und ließ den talentierten Ahmadi mit Kopfzug und Schultersieg wie einen Anfänger aussehen.

86 Kilo Griechisch-Römisch Patrick Ogbebor verhob sich an Daniel Walecki . Ogbebor begann mit einem verkehrten Ausheber, doch Walecki fing ihn geistesgegenwärtig zum Schultersieg ab.

75 Kilo Freistil Ebenbürtig waren Moritz Oberhauser und Deniz Balci . Oberhauser neutralisierte Situationen mit seitlichem Aufziehen und versuchte seinerseits mehrere Beinsicheln. Nach einem Beinangriff leitete Oberhauser den Kniestand zur Signatur-Kopfklammer über. In der folgenden Bodenlage hatte Balci seinen Arm nicht gesichert und Oberhauser nutzte die Gelegenheit zum Tusch durch Hammerlock. (mofi)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .