Ringen-Landesliga

vor 33 Min.

Bis zum letzten Kampf: Aichacher Ringer siegen im Derby

Felix Boussad (oben) und die Aichacher Ringer besiegten den TSC Mering in einem spannenden Derby.

Plus Die Ringer des TSV Aichach besiegen den TSC Mering in einem Krimi hauchdünn. Der Coach macht im entscheidenden Duell alles klar und jubelt per Salto.

Im Heimkampf gegen den TSC Mering holten die Aichacher Ringer ihren ersten Sieg in der Landesliga Süd. Nach zwei Jahren Pause war die Wettkampfstätte in der Vierfachhalle des Aichacher Gymnasiums stark besucht. Die Stimmung war genau so, wie man es sich von einem Derby wünscht: angeheizt, laut und mitfiebernd, aber trotzdem respektvoll und fair. Das Endergebnis von 26:24 Punkten zeigt, das bis zum allerletzten Kampf alles offen war. Der Aichacher Coach machte dann den Sieg für die Gastgeber perfekt und feierte mit einem Salto. Bevor es los ging, wurde eine Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder Brigitte Laske und Emeran Mayr eingelegt.

