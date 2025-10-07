Aichach kann sportlich mithalten

Zur vierten mal reiste Aichachs Männerstaffel in der Landesliga Süd zu einem Auswärtskampf - diesmal nach Anger. Das Ergebnis von 15:35 zeugt abermals von einer Niederlage. Abzüglich der beiden unbesetzten Gewichtsklassen der Aichacher, ergibt sich allerdings ein knappes Bild von 15:19. Das zeigt: die Mannschaft ist leistungstechnisch nicht weit abgeschlagen. Eine allgemeine Kommunikationsschwierigkeit mit dem Kampfrichter gab den Wittelsbachern auch keinen Vorteil. „Weder das geltende Regelwerk noch der aktuelle Kampf schienen ihm geläufig oder interessant genug um konsistente Entscheidungen zu fällen“, haderten die TSV-Verantwortlichen.

