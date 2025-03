Merings Jüngste gehen erste Wettkampf-Schritte

Unter der Betreuung von Jugendleiter Norbert Lang haben am vergangenen Wochenende einige Nachwuchsringer des TSC Mering teils ihre erste Mattenerfahrung im Wettkampfmodus gesammelt. Der Ausrichter TV Feldkirchen bot mit dem Turnier einen guten Einstieg für die jungen noch unerfahrenen Ringer. Dieser fällt bei den oft sehr leistungsstarken Turnieren sonst meist schwer.

Einer der jüngsten Starter, Fabio Eichner, belegte nach vier souveränen Siegen den verdienten ersten Platz in der Gewichtsklasse bis 22 Kilo. Ben Freisinger holte sich nach zwei Siegen und zwei Niederlagen bis 23 Kilo den dritten Platz. In der Gewichtsklasse bis 25 Kilo starteten gleich zwei Meringer Athleten. Ilary Hummel belegte am Ende den Rang vier. Benjamin Lang zeigte eine starke Leistung und sicherte sich verdient den Titel in dieser Gewichtsklasse. Sein Bruder Bastian Lang tat es ihm gleich und holte ebenfalls völlig zurecht den Turniersieg bis 28 Kilo.

Jugendleiter Norbert Lang resümierte nach dem Turnier sichtlich stolz: „Alle Ringer haben heute alles gegeben und großartige Leistungen gezeigt. Viel wichtiger als die Ergebnisse ist allerdings die Anzahl der absolvierten Kämpfe. Jeder Kampf bringt die Jungs Schritt für Schritt weiter.“ Am Wochenende findet nun ein vom TSC organisiertes Training mit mehreren Mannschaften aus dem Bezirk in der Mehrzweckhalle statt. Unter anderem werden Kempten, Kottern und der TSV Westendorf vertreten sein. (AZ)