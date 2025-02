Mikael Golling ist bayerischer U20 -Meister

Mikael Golling vom TSV Aichach ist Bayerischer Meister im Freistil. In Burgebrach setzte sich der Ringer bei den unter 20-Jährigen in der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm gegen seine Gegner vom ASV Au-Hallertau sowie von der TSG Augsburg überlegen durch. Julian Bräuer startete bei den Männern der Gewichtsklasse 65 Kilogramm im stärkeren Pool. Er verlor zweimal technisch gegen Top-Athleten. Weitere Aichacher Athleten hatten krankheitsbedingt absagen müssen.

Mit insgesamt über 300 Teilnehmern war das Turnier ein voller Erfolg. Aufgrund des großen Andrangs wurde sogar die Waage zehn Minuten früher geöffnet und ebenso lange verlängert. Die bayerischen Meisterschaften gelten als wichtige Qualifikation für die deutschen Titelkämpfe, weshalb auch Landestrainer anwesend waren, um Talente zu sichten und für Lehrgänge zu nominieren.

Selbes gilt für die bayerischen Wettkämpfe im griechisch-römischen Stil, die am 15. und 16. Februar erstmals seit vielen Jahren wieder vom TSV Aichach veranstaltet werden. Dieses Turnier ist ein Highlight für den Verein, stellt aber gleichzeitig eine große Herausforderung dar. Die Organisatoren hoffen auf zahlreiche Helfer aus den eigenen Reihen, um die Belastung auf viele Schultern zu verteilen. Dazu zählen etwa das Catering oder die Betreuung der Athleten. Auch die jüngsten Mitglieder sollen aktiv mithelfen und gleichzeitig von den hochklassigen Kämpfen lernen.

Wittelsbacher Land Turnier als Abschluss eines intensiven Wettkampfzeitraums

Nach den Bayerischen Meisterschaften folgt am 29. März das traditionelle Wittelsbacher-Land-Turnier, bei dem der TSV Aichach sämtliche eigenen Ringer auf die Matte schicken will. Dieses Turnier bietet den Sportlern die Möglichkeit, sich mit anderen zu messen und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln. Zusätzlich stehen weitere Jugendturniere auswärts auf dem Plan, für die aktuell die Planungen laufen. Trotz aller Strapazen freut sich der TSV Aichach, dem Ringsport in der Region diese Plattform bieten zu können. AZ