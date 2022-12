Niederlage im letzten Heimkampf - Aichach geht leer aus

Plus Die Ringer des TSV Aichach verlieren gegen Penzberg im letzten Heimkampf der Saison. Dadurch steht der Tabellenplatz der Paarstädter fest.

Im letzten Heimkampf der Saison in der Landesliga Süd gab es für die Ringer des TSV Aichach eine Niederlage gegen den AC Penzberg. Nach elf spannenden Kämpfen stand das Endergebnis von 22:32 fest, wodurch die Gäste in der Tabelle vorbeizogen.