Ringen

vor 19 Min.

Ohne Toptalent: So hart wird die Saison für die Aichacher Ringer

Plus Die Ringer des TSV Aichach starten in die neue Saison. Die Vorbereitung läuft gut, allerdings steht Ausnahmetalent Mikael Golling nicht mehr zur Verfügung.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Vor einer „höchst interessanten“ Saison in der Landesliga Süd stehen die Ringer des TSV Aichach, wie Trainer Moritz Oberhauser sagt. „So viel Lust wie auf die Kämpfe hatte ich schon lange nicht mehr“, wirkt der Kühbacher beinah euphorisch. Dennoch gibt es auch schlechte Nachrichten.

Wobei diese eigentlich gute sind. Denn Ausnahmeringer Mikael Golling geht künftig in der Liga für Isaria Ismaning auf die Matte in der Oberliga. Für die Paarstädter natürlich ein sportlicher Verlust, den Schritt kann aber jeder im Aichach lager nachvollziehen: „Der Verband möchte, dass er sich mit besseren Ringern misst. Man muss zugeben, dass die Gegner gegen Mikael meist gar nicht aufgestellt haben und somit ihm es mehr bringt, wenn er in der Oberliga mehr Kämpfe hat und endlich gefordert ist“, so Oberhauser, der aber zugibt: „Es wird schwer, seine Klasse nun zu besetzen, aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen.“ In den Einzelwettbewerben geht Golling, der ein Internat in Frankfurt an der Oder besucht, weiterhin für den TSV Aichach an den Start. Ein möglicher Kandidat für Gollings nachfolge wäre Oberhausers Trainerkollege Tobias Mustafa. Auch Dawid Walecki und Maximilian Iftenie traten in der vergangenen Saison bereits in der Klasse bis 130 Kilo an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen