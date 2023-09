Ringen

Penzberg zeigt Aichacher Ringern die Grenzen auf

Die Ringer des TSV Aichach verloren in Penzberg. Florian Stöckelhuber (rechts) gab in seinem Kampf alles.

Plus Die Aichacher Ringer-Staffel gibt beim Auswärtskampf in Penzberg vor allem in den unteren Gewichtsklassen Punkte ab. Moritz Oberhauser gelingt ein Schultersieg.

Die Landesliga-Ringer des TSV Aichach haben beim AC Penzberg mit 19:28 verloren. Vor allem in den unteren Gewichtsklassen waren die Penzberger überlegen. Ihren ersten Saisonkampf hatten die Paarstädter noch gewonnen. Doch im zweiten Kampf wurde der Gegner seiner Favoritenrolle gerecht.

57 Kilo Freistil Ferdinand Streicher holte vier Punkte nach Penzberg , da Aichach keinen Ringer in der Gewichtsklasse stellen konnte.

130 Kilo Freistil Mit Tempo setzte der Aichacher Dawid Walecki seinen Kontrahenten Hans Hohenauer unter Druck. Mit Ab- und Vorbeireißern brachte Walecki ihn zu Boden und sicherte die vorzeitige technische Überlegenheit mit Durchdrehern.

61 Kilo Griechisch-Römisch Gegen Mustafa Karaismailoglu konnte sich Julian Bräuer nicht behaupten. Der Penzberger durchbrach die Defensive von Bräuer mit kurzen, präzisen Angriffen. Bräuer gab keine Punkte leichtsinnig ab, jedoch war die Durchdreherfassung von Karaismailoglu im Boden zu stark, um die technische Unterlegenheit zu verhindern.

96 Kilo Der Wittelsbacher Maximilian Iftenie war dem Gegenüber Peter Vierke körperlich unterlegen. Vier Kilo Differenz im Kampfgewicht, angelegt in reinen Muskelpaketen, stellten Iftenie vor eine unüberwindbare Herausforderung. Der Penzberger nutzte seinen Vorteil mit aktivem Druck am Mattenrand. Am Ende stand die technische Überlegenheit durch viele sehr kleine Wertungen fest.

66 Kilo Freistil Der Ingolstädter Baryalai Ahmadi ( TSV Aichach ) wirbelte sich gegen Zar Ali Khan mit einer Serie von Durchdrehern im Boden zur vorzeitigen technischen Überlegenheit.

86 Kilo Freistil Einen aufreibenden Kampf lieferte sich Florian Stöckelhuber gegen den Penzberger Tobias Bauer . Nach einem Kopfzugangriff von Bauer wollte Stöckelhuber kontern und landete außerhalb des Kampfbereichs. Bei einem Beinangriff des Aichachers fing Bauer die Schleuder ab und erhöhte den Vorsprung. In der zweiten Halbzeit wurde für Stöckelhuber eine Aktivitätszeit angeordnet. Diesem gelang noch eine wertvolle und schön anzusehende Schleuder, mit der er die Gesamtniederlage verringerte.

75 Kilo Griechisch-Römisch Die ersten Punkte gelangen Erik Iftenie gegen Martin Welk mit einem Kopfzug-Konter. Welk brachte sich jedoch durch eine starke Durchdreherabfolge in Führung. Mit einer Schleuder katapultierte sich Iftenie kurz vor der Halbzeit wieder ins Match, doch abermals verhinderten die Durchdreher von Welk die Aufholjagd und die Punktniederlage stand fest.

57 Kilo Griechisch-Römisch Aichach war abermals unbesetzt gegen Ferdinand Streicher .

130 Kilo Griechisch-Römisch Dawid Walecki gewann seinen zweiten Kampf durch Antritt alleine.

61 Kilo Freistil Auch der Stilartwechsel brachte Julian Bräuer keinen großen Vorteil. Mustafa Karaismailoglu war schwer zu fassen und setzte seinerseits zu vielen Doppelbeinangriffen an. Beim häufigen Ausringen im Kniestand war der Penzberger einen Tick gewiefter und punktete bis hin zur technischen überlegenen Differenz.

98 Kilo Freistil Wie eine Maschine war Aichachs Sebastian Ziegler zunächst im Vormarsch gegen Tobias Bauer . Nach dem anfänglichen Raumgewinn am Mattenrand fand Bauer eine Antwort und ließ Ziegler mit Finten ins Leere preschen. Mit einem Hüftschwung hatte Ziegler die Chance auf einen Schultersieg , doch die langandauernde Mattenflucht auf beiden Schulterblättern entging dem Kampfrichter aus Aichacher Sicht. In der zweiten Hälfte versagte bei Ziegler etwas die Ausdauer und Bauer machte den Punktsieg klar.

66 Kilo Griechisch-Römisch In seinem zweiten Auftritt traf Baryalai Ahmadi auf Benedikt Gattinger . Mit einer Schleuder öffnete sich für Ahmadi eine Chance zum Schultersieg , doch Gattinger konnte sich befreien. Im Anschluss ging Ahmadi mit zu viel Risiko in die Offensive und wurde zweimal ausgekontert. In der zweiten Halbzeit fokussierte sich Ahmadi besser auf seine Stärken und holte mit sicheren Oberlagen den Punktsieg für den TSV Aichach .

75 Kilo Freistil Moritz Oberhauser machte kurzen Prozess mit seinem Penzberger Gegner Martin Welk . Nachdem Welk sich aus einem Kopfklammerwurf befreien konnte, entwickelte sich eine Stellung im Kniestand. Welk wollte sich zu schnell aufrichten und Oberhauser nutzte die Gelegenheit für einen Kopfzug zum Schultersieg . (mofi)

