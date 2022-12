Sportliche Leitung der Aichacher Ringer verabschiedet sich

Peter und Manuela Stöckelhuber geben ihre Funktionen als sportliche Leitung und Mannschaftsführung bei den Aichacher Ringern weiter. Was sie alles geleistet haben.

Bei den Ringern des TSV Aichach ging beim letzten Kampf dieser Saison eine Ära zu Ende. Nach 20 Jahren ehrenamtlichen Engagements geben Peter und Manuela Stöckelhuber ihre Funktionen als sportliche Leitung und Mannschaftsführung an die nächste Generation weiter.

In dem Zeitraum sind zehn Jahre Betreuung der Jugendabteilung und nochmals zehn Jahre Organisation und Leitung der Männermannschaft zusammengekommen. Peter Stöckelhuber ist den meisten vom ersten Stuhl an der Matte bekannt. Mit großer Leidenschaft erfreute er sich an starken Leistungen der Sportler. Er versuchte stets, sie mit motivierenden Anfeuerrufen zu Höchstleistungen anzutreiben. Und wenn es mal nicht so lief, kostete es ihn wohl ein paar graue Haare.

Die Stöckelhubers räumen Steine aus dem Weg

Die Aufstellung spielt neben der Einzelleistung eine große Rolle. Die Planung der Gewichtsklassen, die Organisation der Verfügbarkeit der Sportler, die Einschätzung der Gegnermannschaft, all dies war nur mit der Unterstützung seiner Frau Manuela zu stemmen. Dazu kamen das Einsammeln von Starterlaubnisanträgen, die Verteilung von Anzügen und Trikots und viele andere Steinchen, die die beiden aus dem Weg geräumt haben.

Die Ringer des TSV Aichach sprachen den beiden für das eingebrachte Engagement großen Dank aus und hoffen, dass sie die Stöckelhubers noch lange als Helfer und Sportfreunde im Verein halten können.