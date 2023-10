Trotz hartem Kampf: Aichach unterliegt Aufstiegsanwärter

Plus Die Ringer des TSV Aichach verlieren gegen den ESV München-Ost. Der Außenseiter schlägt sich wacker, hat am Ende aber keine Chance.

Der vierte Heimkampf der Ringerstaffel des TSV Aichach endete mit 16:28. Die Aufstiegsambitionen der Gastmannschaft ESV München-Ost aus der Landesliga Süd in die Bayernliga waren deutlich erkennbar. Sie befinden sich knapp hinter der SpVgg Freising auf dem zweiten Platz der Tabelle und hatten ihre Aufstellung sehr deutlich mit externer Verstärkung aufgewertet. Obwohl bereits die Ausgangslage schwer war und man sich der Stärke des Gegners bewusst war, stellte der TSV Aichach dennoch bestmöglich auf. Zwischendurch schimmerte sogar ein kleiner Hoffnungsfunke auf einen Sieg durch, da vor den letzten drei Kämpfen noch alles offen war.

57 Kilo Freistil Obwohl Georgios Alidis als kampfloser Sieger von der Matte ging, blieb es beim 0-0, da Alidis mit 100 Gramm Übergewicht auf die Waage ging.