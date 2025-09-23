Zwei Klassen ohne Kämpfer: Ringer des TSV Aichach müssen nächsten Dämpfer hinnehmen

Am zweiten Kampftag der Landesliga Süd hatten die Aichacher ihre weiteste Auswärtsreise zum SV Mietraching bei Deggendorf anzutreten. Der TSV Aichach hatte zwei krankheitsbedingte Ausfälle in den Klassen 61 und 66 Kilo und traf auf eine voll besetzte Staffel der Gastgeber. Eine Niederlage (41:12) ließ sich unter den Umständen nicht vermeiden, doch die jugendlichen Nachwuchsringer konnten jedoch besser standhalten, als das Ergebnis vermuten lässt.

57 Kilo Freistil

Abdul Husseinkhil verhalf sich mit seinem bewährten Spaltgriff zu einer technischen Überlegenheit in eineinhalb Minuten. Er ließ gegen Felix Schwarzkopf nichts anbrennen und gab ihm keine Chance zum Konter.

130 Kilo Freistil

Tobias Mustafa versuchte, den Mietrachinger Markus Lederer mit einem Armzug zu überraschen, doch Lederer war mit allen Wassern gewaschen. Er setzte den Aichacher am Mattenrand unter Druck und nutzte den Gegendruck für eine Schleuder zum Schultersieg für den SV.

98 Kilo Greco

Der Aichacher Maximilian Stocker biss sich an Markus Schmidt die Zähne aus. Schmidt konnte seine Armklammer zu oft fassen und kontrollierte damit die Narrative. Bei einem Stocker‘schen Gegenangriff an die Hüfte konterte Schmidt mit einem Ausheber zur technischen Niederlage.

Jugendsportler gegen austrainierte Erwachsene: Aichacher Ringer halten gut mit

86 Kilo Freistil

Florian Stöckelhuber ließ sich auf ein Kräftemessen mit Christian Graf ein. Stöckelhuber startete mit einem schnellen Beinangriff und Graf nutzte den Schwung für eine Rolle auf den Aichacher. Doch Stöckelhuber wandte den gleichen Trick ebenfalls an, um den Mietrachinger wieder in die gefährliche Lage zu bringen. In der zweiten Halbzeit verteidigte Graf seinen Vorsprung über einen gehaltenen Zwiegriff.

75 Kilo Greco

Patrick Feilmeier kontrollierte den Aichacher Alperen Dogan stark über die Hüfte. Feilmeier ist als langjähriger Alleskönner der Mietrachinger bekannt und stellt auch für die Besten der Liga eine große Herausforderung dar. Dogan konnte über einen soliden Stand seine Defensive anfangs noch aufrechterhalten, doch die technische Überlegenheit, besonders im Boden, war nicht abzuwenden.

57 Kilo Greco

Wie schon im Freistil kontrollierte Abdul Husseinkhil seinen Gegner Felix Schwarzkopf klar technisch überlegen mit Hüftangriff, Durchdreher und Spaltgriff.

130 Kilo Greco

Aichachs Jugendringer Karl Schmid konnte sich den Umständen entsprechend gut behaupten. Markus Lederer hatte als gut durchtrainierter Erwachsener einen klaren Vorteil gegenüber dem Nachwuchssportler Schmid. Lederer gelangen zwar immer wieder Angriffe über die Hüfte zur Oberlage, doch Schmid verteidigte dort die Position und gab keine Schulterniederlage ab.

Top-Kampf endet in Punktniederlage: Sebastian Ziegler und Markus Schmidt schenken sich nichts

98 Kilo Freistil

Der Top-Kampf des Abends war sicherlich die Begegnung zwischen Aichachs Sebastian Ziegler und Markus Schmidt. Ziegler ging mit einem Hüftangriff in Führung und deutete voller Elan einen Beinausheber an. Der Mietrachinger ließ sich das nicht ohne Widerstand gefallen und startete seinerseits mehrere Beingriffe. Ziegler konnte zwar einige davon abwehren, musste sich aber am Ende mit einer Punktniederlage abfinden.

86 Kilo Greco

Maximilian Noder ist dafür bekannt, schnellen Prozess zu machen. Mit einem gut platzierten Kopfzug schickte er Patrick Feilmeier nach 30 Sekunden auf die Matte.

75 Kilo Freistil

Der jugendliche Aichacher Sebastian Hack gab sein Bestes gegen Christian Graf und versuchte dem Favoriten einen Stock in die Speichen zu werfen. Ihm gelang es Graf fast bis zur Halbzeit in Schach zu halten, was angesichts des Erfahrungsunterschiedes sehr beachtlich ist. In der zweiten Halbzeit ließ sich Hack dazu verleiten, einen Beinangriff mit einem Spaltgriff zu kontern, was der Mietrachinger gnadenlos für einen Abzwicker zum Schultersieg nutzte. (mofi)