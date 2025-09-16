Aichacher Ringer verlieren deutlich bei talentierten Aufsteigern

Der erste Wettkampftag für die Aichacher Ringer in der Landesliga Süd war auswärts beim SC Isaria Unterföhring II. Deren erste Mannschaft startet in der höchsten bayerischen Liga (Regionalliga). Der zweiten Staffel gelang letztes Jahr der Aufstieg aus der Gruppenoberliga und es war schnell ersichtlich, warum. Fast jede Gewichtsklasse war doppelt besetzt, die vielen jungen Sportler waren konditionell in Topform und ringen bereits teilweise auf Bundesniveau. Der TSV Aichach kann mit Erfahrung stellenweise kompensieren, doch muss sich das Team erst noch mit der Zeit und der Saison arrangieren. Am Ende stand eine 34:8-Niederlage gegen einen vielversprechenden Kandidaten für den Aufstieg in die Bayernliga.

57 Kilo Freistil

Abdul Husseinkhil stellte sich für Aichach gegen Mahmoud Alezzo auf die Matte. Der Aichacher ging mit zwei Spaltgrifffen in Führung, wurde bei der zweiten Aktion aber von einem Gegenangriff überrascht. Das Muster setzte sich fort: Husseinkhil sicherte weitere Punkte, ließ seine Defensive aber öfter offen als nötig. Am Ende erzielte er nach einem weiteren Ausheber einen 0:2-Punktsieg. Mahmoud hatte eine ungültige Lizenz und wurde gestrichen.

130 Kilo Freistil

Nach einigen Jahren als Aichacher Trainer am Mattenrand zog es Tobias Mustafa wieder selbst auf die Matte. Fünf Minuten und 50 Sekunden war Mustafa aktiver und führte gegen Kürsat Kabal, doch in den letzten zehn Sekunden gelang dem Unterföhringer ein Vorbeireißer zur Oberlage und 1:0 Punktsieg.

In vielen Bereichen unterlegen: Ringer des TSV Aichach unterliegen 34:8 bei Frisaria Unterföhring II

61 Kilo Greco/Freistil

Volodymyr Marchenko war in der Gewichtsklasse kampfloser Sieger für Unterföhring II.

98 Kilo Freistil

Maximilian Stocker aus Aichach ist als vielseitiger Kämpfer bekannt. Sein Gegner Samuel Heurung spezialisierte sich auf Ringen und Beachwrestling und gelangte damit auf die Deutsche Meisterschaft der Kadetten dieses Jahr. Stocker und Heurung verteidigten jeden Zentimeter, und Stocker ging als aktiverer Sportler sogar in Führung. Nach der Pause gelang Heurung eine Souplesse, bei der der Kampfrichter einen Schultersieg urteilte.

61 Kilo Freistil

Julian Bräuer startete mit einem schönen Schlüpfer gegen den Unterföhringer Aliahmad Alizade. Beide zeigten akrobatische Verteidigung, um Wertungen abzuwehren. Bräuers Gegner lief unter Zeitdruck im Rückstand geradewegs einen Beinangriff, sodass der Aichacher einen Punktsieg holte.

86 Kilo Freistil

Florian Stöckelhuber war bereits vor Anpfiff nicht in bester Verfassung. Unterföhrings Jugendtalent Safiullah Naseri lies sich von Stöckelhubers Beingriffen wenig beeindrucken und lief ihm in der zweiten Halbzeit den Rang ab. Ein Spaltgriff von Stöckelhuber wurde gekontert und besiegelte die technische Unterlegenheit.

75 Kilo Greco

Aichachs Nachwuchsringer Alperen Dogan versuchte, sich mit einem schnellen Armdrehschwung an Aliesher Khamidov in Führung zu bringen. Khamidov stemmte sich dem Griff erfolgreich entgegen und warf Dogan in die Bodenlage. Die mehrmals angeordnete Bodenlage wegen technischem und personellem Versagen brachte Dogan keine Gelegenheit mehr, sich im Stand zu beweisen.

57 Kilo Greco

In der Stilart war Abdul Husseinkhil dem Unterföhringer Morten Höfs klar überlegen. Mit einer Souplesse aus dem Ring ging der Aichacher in Führung und folgte mit einem verkehrten Ausheber. Nach ein paar kleinen Einbußen im Boden siegte Husseinkhil dennoch mit einem Punktsieg.

Kämpfer springt die Schulter aus dem Gelenk – ambitionierter Aufsteiger besiegt Aichach

130 Kilo Greco

Karl Schmid hatte sein Debüt für Aichach als eigener Nachwuchsringer. Er konnte fast zwei Minuten gegen den erfahrenen Christian Axenbeck standhalten, bis er sich technisch unterlegen geschlagen geben musste.

98 Kilo Freistil

Sebastian Ziegler gab einen eindrucksvollen Start gegen Samuel Heurung. Mit Druck nach vorne und stabiler Defensive holte er Ziegler eine große Führung von 0:11 Punkten. In der zweiten Hälfte gab es einen konditionsbedingten Leistungseinbruch und Heurung holte den Rückstand letztlich noch auf.

66 Kilo Greco

Julian Bräuer biss sich an Marko Chernyshev die Zähne aus. Bräuer versuchte mehrmals schnelle Hüftangriffe, welche von dem Unterföhringer abgeblockt wurden. Chernyshev konnte im Gegenzug dem Aichacher einige Punkte abringen.

86 Kilo Greco

Felix Boussad versuchte, Leonidas Tzampisvili mit einem schnellen Kopfzug zu überraschen, doch Tzampisvili war mit allen Wassern gewaschen. Die Angriffe von Boussad blieben weiter gefährlich, doch auch der Unterföhringer fuhr mit Souplessen starke Offensive auf. Boussad versuchte im Boden gegen einen Durchdreher anzukämpfen, jedoch war die Hebelwirkung zu hoch und Boussads Schulter sprang aus dem Gelenk.

75 Kilo Freistil

Baryalai Ahmadi wehrte erfolgreich die flinken Beinangriffe vom Kaderringer Dominic Thiel ab. Thiel hatte nicht viele weitere Techniken parat und Ahmadi sicherte sich einen knappen Punktsieg.