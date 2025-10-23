Roman Langer vor seinem ersten Spiel mit Pipinsried

Für den FC Pipinsried beginnt mit dem Heimspiel am Samstag um 15 Uhr gegen Türkspor Augsburg eine neue Ära. Denn erstmals steht in dieser Partie der Bayernliga Süd Roman Langer als Trainer in der Verantwortung. Der Verein hatte am Montag die Trennung von seinem Vorgänger Sepp Steinberger bekannt gegeben. Langer war bis zum Sommer beim SV Heimstetten tätig, inzwischen hatte der 35-Jährige gemerkt, „dass mir der Wettkampf abgegangen ist“.

Bei der Premiere gelten seine neuen Schützlinge als Favoriten. Die Augsburger stehen auf dem vorletzten Platz und haben in 14 Auftritten nur neun Punkte erzielt, zuhause gegen Nördlingen waren sie mit 2:1 siegreich und eine Woche später gegen Ismaning mit 3:2. Zuletzt unterlag Türkspor daheim dem SV Schalding-Heining mit 1:2. (jeb)