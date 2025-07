Fußball Verbandspokal Bei Aindling stimmt die Moral

In Egg an der Günz gewinnt der Landesligist das Pokalspiel mit 3:1. Es kommen gleich zwei Gästekeeper zu ihrem Debüt in der „Ersten“. Und ein neuer Stürmer stellt sein Potenzial mit zwei Treffern unter Beweis.