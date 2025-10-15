BC Aichach gewinnt nach Rückstand gegen Kriegshaber

Ganz unspektakulär ging Aichach nach einer Stunde mit 1:0 in Führung, da Raphael Meitingers Gegner überraschend nicht antrat. An Brett 8 spielte Niklas Gomolka in seiner ersten Mannschaftspartie eine gute Eröffnung. In der Komplexität des Mittelspiels konnte der Gegner durch seine Erfahrung den besseren Überblick behalten und die so erspielten Vorteile in einen Sieg umwandeln.

Auch an Brett 6 spielte Samuel Oelrich eine ausgeglichene Eröffnung und konnte gut mithalten. Im Mittelspiel konzentrierte er sich zu sehr auf seinen Plan und übersah dabei die Konterchance des Gegners. Wieder ein Punkt für die gegnerische Mannschaft. Joel Domogalla geriet in ein unübersichtliches Mittelspiel und musste, um ein Matt zu verhindern, eine Figur opfern. Diesen Vorteil baute der erfahrene Gegner aus und entschied die Partie für sich – Zwischenstand 1:3.

BC Aichach gleicht nach Rückstand aus

Nach zwei Stunden Spielzeit konnte Aichach mit Bernhard Lenz an Brett 1 aufholen. In einer ausgeglichenen Mittelspielstellung wollte Lenz weiter Material tauschen. Diesen Abtausch ging der Gegner falsch an und verlor einen Springer und die Partie. Günther Probsdorfer konnte frühzeitig einen Bauern im Zentrum gewinnen und damit zusätzlich ein druckvolles Spiel auf den generischen König aufbauen. Der Gegner gab schließlich im 33. Zug in aussichtsloser Lage auf. Damit stand es 3:3.

Nach knapp drei Stunden Spielzeit erspielte Martin Widmann an Brett 4 die Führung für Aichach. Widmann musste zwar früh eine Qualität einstellen, bekam dafür aber sehr gutes Gegenspiel und einen Freibauern. Letztendlich konnte der Gegner die Bauernumwandlung nicht verhindern und verlor Material und im weiteren Verlauf auch die Partie.

Die letzte Partie lief an Brett 2. Andreas Oelrich erhielt bei ausgeglichenem Material die bessere Bauernstellung im Mittelspiel. Im Läufer-Bauernendspiel brachte der Aichacher seinen Gegner in Zugzwang und konnte so einen Bauern gewinnen, was zum Sieg der Partie und damit zum Mannschaftssieg führte. (AZ)