21 Ringe fehlen: Gundelsdorfer Schützen versagen im Endspurt die Nerven

Plus Die Gundelsdorfer Tagbergschützen scheitern in der Qualifikation zur Bayernliga. Zwischendrin sieht es gut in Sachen Aufstieg aus, aber es reicht nicht.

Von Sebastian Richly

Es hat wieder nicht sollen sein. Auch im dritten Anlauf scheitern die Luftgewehrschützinnen und Luftgewehrschützen von Tagberg Gundelsdorf bei den Ausscheidungswettkämpfen zur Bayernliga der Luftgewehrschützen. Nach 2017 und 2018 darf der Meister der Oberbayernliga auch diesmal nicht aufsteigen. Zur Halbzeit der Wettkämpfe sieht es zwar noch gut aus, am Ende fehlen 21 Ringe zum ersehnten Ziel.

Die Enttäuschung war beim Team um den Sportlichen Leiter Gottfried Schmid groß. Denn nach den ersten fünf Serien sah alles danach aus, dass sich Gundelsdorf belohnen könnte. Am Ende kamen die Tagbergschützen auf 3829 Ringe. Damit lag Gundelsdorf in der Endabrechnung 21 Ringe hinter dem Zweiten Pfuhl. Der große Favorit kam auf 3849 Ringe und sicherte sich neben den überragenden Oberndorfern (3858 Ringe) den Aufstieg in die dritthöchste Klasse. Tagberg blieb am Ende nur Platz vier von insgesamt acht Mannschaften. Zwar lag man ringgleich mit Eichenlaub Maria-Steinbach, doch das Team aus dem Unterallgäu hatte die bessere letzte Serie und wurde so besser gelistet. Gemeinsam haben beide Mannschaften, dass sie auch künftig in der Oberbayernliga bleiben müssen.

