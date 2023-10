Aufsteiger Todtenweis überrascht zum Auftakt - auch Gundelsdorf

Gemütlichkeit Todtenweis setzt beim Auftakt der Oberbayernliga Maßstäbe. Das bekommen auch die Tagbergschützen aus Gundelsdorf zu spüren. Ein Schütze überragt.

Überraschend verlief der erste Schießtag in der Oberbayernliga West der Luftgewehrschützinnen und Luftgewehrschützen. Denn nach den ersten beiden Duellen steht ausgerechnet Aufsteiger Gemütlichkeit Todtenweis ganz oben in der Tabelle. Mit starken 1937 Ringen sorgte der Neuling auch gleich für die Bestmarken. Zu spüren bekam das unter anderem Gastgeber Tagberg Gundelsdorf.

Der Vorjahresmeister startete mit einem 3:2-Erfolg gegen Gilching. Dabei musste sich Topschütze Roland Obermair an Position eins überraschend geschlagen geben. Dem Gundelsdorfer gelangen nur 387 Ringe, was gegen die 390 von Theresa Meissl nicht reichte. Eine bärenstarke Leistung legte dagegen Michael Schaitz hin. Er ließ Marco Hilger mit seinen 394 Ringen keine Chance. Weniger erfolgreich war dagegen Marina Settele an Position Nummer drei. Ihre 378 Ringe reichten gegen Susanne Hilger nicht aus. Dagegen holte sich Nachwuchsschütze Michael Pfaffenzeller an vier souverän den Punkt. Er kam auf 388 Ringe, Gegnerin Martina Hilger auf 377. Die Entscheidung fiel an Position fünf. Hier hatte Michaela Meier mit 386 Ringen klar die Nase vorne gegenüber den 367 von Sebastian Grandtner.

Schießen: Gundelsdorf und Todtenweis mit Bestmarken

Spannend wurde es auch im zweiten Duell gegen Gemütlichkeit Todtenweis. Erneut schwächelte Obermair mit 386 Ringen, was gegen Tobias Baumeister (389) nicht ausreichte. Schaitz schoss auch im zweiten Duell 394 Ringe und war zu stark vor den letztjährigen Todtenweiser Topschützen Tobias Kein (386). An Position drei musste sich Settele mit 384 Ringen der starken Nachwuchsschützin Paula Schapfl geschlagen geben. Sie kam auf starke 390. Enorm spannend ging es auf den hinteren Positionen zu. An fünf reichte Nachwuchsschütze Benedikt Schapfl ein Ring gegen Michaela Meier (386:385). Da nutzte es den Gundelsdorfern auch nicht, dass sich an vier Michael Pfaffenzeller im vierten Stechen gegen Hannah Rott durchsetzte. Beide kamen auf 386:386. Am Ende stand es nach Ringen 1937:1935 für den Aufsteiger. Es waren die Bestmarken des ersten Schießtages.

Schon zuvor hatten die Todtenweiser überzeugt beim 5:0-Erfolg gegen Alberzell. Tobias Kein ging hier an eins an den Start und holte mit 38 Ringen den Punkt gegen Carolin Müller (379). Paula Schapfl kam wie gegen Gundelsdorf auf 390 Ringe und ließ Markus Höpp keine Chance. Hannah Rott machte es spannend. Sie hatte am Ende einen Ring mehr als Lisa-Marie Dress (379). Benedikt Schapfl kam auf 386 Ringe und holte gegen Stephanie Höpp souverän den Punkt. Den Traumstart perfekt machte Andreas sauer an Position fünf, der mit 381 Ringen Jennifer Pschider in die Schranken wies.