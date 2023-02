Schießen

Endspurt bei Luftgewehrschützen: Gundelsdorf jubelt, Gallenbach zittert

Zielsicher: Roland Obermaier und die Tagberschützen aus Gundelsdorf nehmen an den Aufstiegswettkämpfen teil.

Plus Die Tagbergschützen aus Gundelsdorf machen mit zwei Siegen die Teilnahme an den Aufstiegswettkämpfen klar. Jagdlust Gallenbach muss dagegen nach zwei Pleiten zittern.

Die Saison der Luftgewehrschützinnen und Luftgewehrschützen in der Oberbayernliga West geht in die entscheidende Phase. Am vorletzten Schießtag ist dabei schon eine wichtige Entscheidung gefallen, die die Tagbergschützen aus Gundelsdorf betrifft. Die Jagdlustschützen aus Gallenbach müssen um den Klassenerhalt bangen. Dabei ging es sehr dramatisch zu.

