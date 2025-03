Favoritensiege bei den Auflageschützen

Klare Favoritensiege kennzeichnen den Rückrundenstart der Auflageschützen. So gewann in der Gauliga Tabellenführer Wulfertshausen bei KK Mering II. Mit dem Mannschaftsergebnis von 939,7 Ringen hatte Wulfertshausen einen deutlichen Vorsprung mit 16,2 Ringen. Burgfrieden Tegernbach schob sich mit dem dem klaren Sieg in Eurasburg auf Platz zwei in der Tabelle, denn die bislang zweitplatzierte SG Ried war in Harthausen chancenlos. Die Mannschaft von KK Harthausen-Paar ließ nämlich mit einem Spitzenergebnis von 944,9 Ringen aufhorchen. Gerhard Reile tat sich mit seinem Topresultat von 319,3 besonders hervor.

In der A-Klasse führte Karsten Staak mit seiner sehr guten Leistung (316,8) seine Mannschaft SG Bachern zum überzeugenden Auswärtssieg gegen die SG Ried II. Das für diese Klasse beachtliche Mannschaftsergebnis von 932,4 Ringen bedeutet für Bachern Saisonbestwert.

Schützenkranz Wulfertshausen III siegte mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,8 Ringen bei den Schmiechachtaler Schmiechen, die sich mit 924,0 Ringen ebenfalls treffsicher präsentierten. Hubertus Baindlkirch (911,7 Ringe) bleibt sieglos und musste sich Wulfertshausen II um 8,3 Ringe geschlagen geben.

Die zweite Mannschaft von Wildmooser Egenburg setzte ihren Siegeszug auch zum Rückrundenstart fort. Die tapfer kämpfende Mannschaft von Auerhahn Mering St. Afra musste sich mit 916,4:924,2 Ringen den Egenburgern geschlagen geben. Klaus Müßler mit seiner persönlichen Bestleistung von 317,5 Ringen trug maßgeblich zum Erfolg der Egenburger bei. In der Verfolgerrolle bleibt Tegernbach II, das ebenfalls mit einem guten Mannschaftsergbnis von 923,4 Ringen zu gefallen wusste und gegen Egenburg siegreich blieb.

Noch nicht ganz abgeschlossen ist die Runde in der C-Klasse. Hier setzte sich Schmiechachtaler Schmiechen II mit 898,5:887,6 Ringen klar gegen Baindlkirch II durch. Der Schmiechener Martin Thurner war bisher bester Einzelschütze (309,4).

Beste Einzelschützen in Runde 6

Gauliga: Gerhard Reile (Harthausen-Paar, 319,3 Ringe), Simon Foigtmannsberger (Tegernbach, 317,1), Peter Elbl (Wulfertshausen, 314,0).

A-Klasse: Karsten Staak (Bachern, 316,8), Gaby Elfroth (Schmiechen, 313,9), Karl Metzger (Wulfertshausen II, 310,6).

B-Klasse: Klaus Müßler (Egenburg II, 317,5), Christian Kernle (Tegernbach II, 312,3), Monika Bittner (Egenburg, 308,7).