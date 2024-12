Grüne Eiche verliert gegen Raisting: Misslungener Rückrundenauftakt für Schönbach

Recht glücklos verlief der Auftakt der Rückrunde in der Bayernliga für Schönbachs Pistoleros auf heimischer Schießanlage am Sonntag gegen die SG Raisting. Zwar konnte Schönbachs Nummer Eins, Sebastian Hammer, sein Duell gegen Thomas Flakus mühelos mit 367 Ringen (Serien: 93/90/93/91) gewinnen, da Raistings Bester mit 356 Ringen (S: 86/89/88/93) einen rabenschwarzen Auftakt erwischte und somit der erste Punkt an Grüne Eiche ging. Nachdem auch Jörg Seckler auf Position zwei mit 373 Ringen (S: 94/92/93/94) einen perfekten Startsieg gegen Philipp Mößmer, 363 Ringe (S: 91/88/93/91) hinlegte, stand es bereits 2:0 für Schönbach. Da Klaus Hopfensitz mit 361 Ringen (S: 89/91/89/92) im mittleren Paarkreuz gegen Helmut Weichart (366 R, S: 91/91/91/93) seine in der Hinrunde gezeigten Bestleistungen nicht abrufen konnte, holte der Raistinger den ersten Punkt für sein Team.

Spannung kam auf, als Viktor Baumbach auf Position fünf mit 354 Ringen (S: 87/88/88/91) den zweiten Punkt an die Gäste abgeben musste, da Silke Jakisch mit 356 Ringen (S: 90/88/93/85) das bessere Ende für sich hatte. Nachdem es auf Paarkreuz vier zwischen Andreas Stadlmayr mit 354 Ringen (S: 87/88/88/91) und Hermann Illgen mit ebenfalls 354 Ringen (S: 90/90/87/87) zu einer Pattsituation kam, musste ein Stechen um den Siegpunkt der Begegnung stattfinden. Hier hatte der Raistinger mit einer Neun das bessere Ende für sich, da Stadlmayr mit einer Acht knapp unterlegen war.

Auch der Auftakt der letzten Hinrundenbegegnung am späten Nachmittag, zwischen dem bis dahin punktgleichen Tabellennachbarn, den Singoldschützen aus Großaitingen, verlief nicht gerade erfolgsversprechend, da Sebastian Hammer mit 371 Ringen (S: 97!/89!/94/91) zwar eine Steigerung im Vergleich zu seinem Vormittagsergebnis verbuchen konnte. Gegner Alexander Leuchtle erwischte mit 376 Ringen (S: 93/92/96/95) aber einen Sahnetag und holte damit den ersten Punkt für sein Team. Jörg Seckler holte auf Position zwei mit hervorragenden 371 Ringen (S: 93/91/91/96) gegen Ralf Wieler (363 R, S: 90/91/89/93) den Ausgleichspunkt für Grüne Eiche. Da anschließend Andreas Stadlmayr mit 348 Ringen (S: 86/85/87/90) gegen Artur Pfitzner (357 R., S: 86/88/90/93) deutlich unterlegen war, ging Großaitingen wieder in Führung.

Diese konnte im hinteren Paarkreuz Viktor Baumbach relativ mühelos mit 341 Ringen (S: 90/84/79/88) gegen Enrico Komplojer (322 R., S: 80/80/83/79) ausgleichen, da dieser bei den Singoldschützen nur die “Auffüllerrolle” im Team spielt. Somit lag die Entscheidung über den Ausgang der Begegnung im mittleren Paarkreuz zwischen Klaus Hopfensitz und Fabian Sauter. Während sich Ersterer im Vergleich zum Vormittag auf 366 Ringe (S: 92/91/93/90) steigern konnte, musste er den Siegpunkt an den Großaitinger abgeben, da dieser mit 369 Ringen (S:90/95/91/93) eine persönliche Bestleistung erzielte und damit seinem Team einen perfekten Wettkampftag bescherte, nachdem auch die Vormittagsbegegnung gegen Reinhartshausen erfolgreich bestritten wurde.

Für die in der vorigen Saison erfolgsverwöhnten Grüne Eiche Pistoleros verbleibt damit, zumindest bis über die Jahreswende, der letzte Platz in der aktuellen Tabelle, da erst am 5. Januar 2025 der nächste Wettkampftag in Stoffen stattfindet. (JR)