Schießen

vor 17 Min.

Gundelsdorf feiert Titel, Gallenbach steigt ab

Plus Gundelsdorf macht die Meisterschaft in der Oberbayernliga klar und bereitet sich auf die Qualifikationskämpfe vor. Ein Sieg fehlt Gallenbach zum Klassenerhalt.

Von Sebastian Richly

Es hat nicht sollen sein. Ein Sieg hätte den Jagdlustschützen aus Gallenbach vermutlich zum Klassenerhalt gereicht, doch am Ende setzte es in Alberzell zwei deutliche Niederlagen. Nach nur einer Saison geht es also wieder zurück in die Bezirksoberliga. Dagegen feierte Tagberg Gundelsdorf zum dritten Mal die Meisterschaft in der Oberbayernliga-West.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

