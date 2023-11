Schießen

Gundelsdorf überholt Todtenweis, Rehling feiert historischen Erfolg

Plus Die Todtenweiser Luftgewehr-Schützen kassieren die erste Saisonniederlage und geben die Tabellenspitze ab. Rehling feiert bisher höchsten Sieg und verfolgt Gallenbach.

In der Oberbayernliga West der Luftgewehrschützen musste Aufsteiger Todtenweis die erste Niederlage hinnehmen und verlor so die Tabellenführung an Gundelsdorf. Gallenbach und Rehling führen die Bezirksoberliga an.

Die Tagbergschützen aus Gundelsdorf absolvierten bereits ihren zweiten Heimwettkampf und blieben diesmal ohne Punktverlust. Im ersten Duell ließ das Team um den Sportlichen Leiter Gottfried Schmid den Burgschützen aus Emmenhausen beim 5:0 keine Chance. Dabei reichten den Gastgebern schon 1914 Ringe. An eins siegte Michael Schaitz mit 390:387 gegen Maria Balser. Michael Pfaffenzeller legte an zwei 382 Ringe nach, die gegen die 373 von Amanda Höfer locker reichten. Roland Obermaier kam ebenfalls auf 390, die er gegen die 386 von Florian Völk auch benötigte. Marina Settele an vier erzielte 379 Ringe und hatte am Ende fünf mehr als Gegnerin Magdalena Kerler. Den Sieg perfekt machte Schützenmeister Alex Kröpfl mit 373 gegen Johanna Stedele (368).

