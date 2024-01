Schießen

06:00 Uhr

Kopf-an-Kopf-Rennen: Gundelsdorf und Todtenweis kämpfen um den Titel

Plus Aufgrund des Patzers der Gundelsdorfer und der Siege von Todtenweis kommt es am finalen Wettkampftag zum direkten Duell um den Titel. Das ist die Ausgangslage.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

In der Oberbayernliga West der Luftgewehrschützen kommt es am letzten Schießtag zum absoluten Showdown. Denn sowohl die Tagbergschützen Gundesldorf als auch Gemütlichkeit Todtenweis haben noch Chancen auf die Meisterschaft. Das liegt auch am Ausrutscher, den sich Gundelsdorf am vorletzten Wettkampftag erlaubte.

Den im zweiten Wettkampf unterlag Tagberg Gastgeber Gilching überraschend mit 2:3. An Position eins und zwei ließen Michael Schaitz (390 Ringe) Roland Obermaier (389) nichts anbrennen. Probleme hatte der Vorjahresmeister an den weiteren Positionen. Michael Pfaffenzeller unterlag an drei mit 383 nur mit einem Ring gegen Marco Hilger. Überhaupt nicht zurecht kam Michaela Meier, die mit 375 Ringen weit unter ihren Möglichkeiten blieb. Marina Settele kam zwar auf solide 382, hatte gegen die sehr gut aufgelegte Martina Hilger keine Chance.

