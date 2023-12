Enge Duelle: Gundelsdorf marschiert mit Rekord - Todtenweis strauchelt

Plus Die Tagbergschützen aus Gundelsdorf holen sich die Wintermeisterschaft in der Oberbayernliga West. Konkurrent Gemütlichkeit Todtenweis patzt im Verfolgerduell.

Am letzten Wettkampftag des Jahres machten die Gundesldorfer Tagbergschützen die Wintermeisterschaft in der Oberbayernliga West perfekt. Im Spitzenduell gibt es einen Rekord. Dagegen kassieren die Gemütlichkeitschützen aus Todtenweis eine knappe Niederlage und verlieren etwas den Anschluss.

Wenigstens einen Teilerfolg verbuchten die Gemütlichkeitschützen in Emmenhausen im Ostallgäu. Gleich im ersten Wwttkampf gegen den Vorletzten aus Alberzell gelang dem Tabellenzweiten der erwartete Sieg, der mit 1931:1886 Ringen auch sehr deutlich ausfiel. Paula Schapfl ließ Markus Höpp beim 387:381 keine Chance. Deutlich war auch der Sieg von Tobias Kein auf der zweiten Position, der mit 392 Ringen Lisa-Marie Drees keine Chance ließ. Auf Position drei kam die Alberzellerin Colin Müller dem Todtenweiser Benedikt Schapfl gefährlich nahe, doch dieser konnte mit 386 Ringen die Gegnerin mit vier Ringen auf Distanz halten. Auch Hannah Rott ließ nichts anbrennen und blieb mit 382:373 Ringen Sieger gegen Stephanie Höpp. Den nach Ringdifferenz klarsten Sieg landet Andreas Sauer mit 384 Ringen gegen Jenny Pschida (368).