Enge Duelle: Gundelsdorf und Gallenbach im Gleichschritt zum Auftakt

Plus Gundelsdorf und Gallenbach holen zum Auftakt jeweils einen Sieg und eine Niederlage. Bei den Tagbergschützen überzeugt ein neuzugang.

Spannend ging es zu beim Auftakt der Luftgewehrschützen in der Oberbayernliga West. Am ersten Schießtag gab es für die Tagbergschützen aus Gundelsdorf und für Neuling Jagdlust Gallenbach jeweils einen Sieg und eine Niederlage. Besonders der Aufsteiger überrascht.