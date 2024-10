Gundelsdorf mit neuem Rekord - Fehlstart für Rehling und Todtenweis

Besser hätte es für die Tagbergschützen Gundelsdorf zum Saisonauftakt in die neue Luftgewhrsaison in der Oberbayernliga West nicht laufen können. Mit zwei klaren Siegen auf eigener Anlage knüpfte der amtierende Meister nahtlos an die Erfolge der vergangenen Jahre an. Dagegen legten die Gemütlichkeitsschützen aus Todtenweis ebenso einen Fehlstart hin wie Aufsteiger Alpenrose Rehling.

