Mit Rekord: Gundelsdorf deklassiert Konkurrenz - Rehling in Abstiegsnot

Einen furiosen Start nach der Weihnachtspause legten die Tagbergschützen Gundelsdorf mit zwei klaren Siegen in der Oberbayernliga West der Luftgewehrschützen hin. In beiden Siegen auf der Sportanlage in Emmenhausen war Gundelsdorf nicht zu bremsen und unterstrich seine Vormachtstellung in dieser Liga. Dabei sprang gleich zweimal das Rekordergebnis heraus. Dagegen gab es für Alpenrose Rehling einen Rückschlag im Abstiegskampf.

