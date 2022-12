Mit Traumergebnis raus aus der Babypause

Die Tagbergschützen Gundelsdorf setzen sich mit zwei Siegen an die Tabellenspitze. Rückkehrerin Marina Settele überragt. Gallenbach holt einen Sieg.

Spannung ist in dieser Schießzeit in der Oberbayernliga West der Luftgewehrschützen geboten. Sowohl an der Spitze als auch im Kampf um den Klassenerhalt geht es eng zu. Die Tagbergschützen aus Gundelsdorf liegen nun an der Spitze. Dabei gibt es gleich doppelten Grund zur Freude. Jagdlust Gallenbach punktete ebenfalls.

Zwei Siege gab es für den neuen Spitzenreiter beim Wettkampf in Großinzemoos. Im Topduell gegen Unterstall II holte die Nummer eins Roland Obermaier mit 389 den ersten Punkt gegen Katharina Hörmann (386). Michael Schaitz an zwei hatte zwar genauso viele Ringe erzielt, musste sich aber Sonja Böck geschlagen geben. Auch Michael Meier (277) musste sich knapp Marie Böck (379) geschlagen geben. Die Wende in diesem Duell leitet ausgerechnet Marina Settele ein. In ihrem ersten Einsatz in dieser Saison schoss Settele 376 Ringe und holte gegen Julia Braun (373) den Punkt zum 2:2. Settele kehrte nach siebenmonatiger Babypause zurück an den Schießstand. Den 3:2-Sieg perfekt machte für Gundelsdorf Simone Westermair, die sich mit 379 Ringen gegen Katharina Beil (373) klar durchsetzte.

Schießen: Gallenbach holt einen Sieg

Im zweiten Duell an diesem Tag steigerte sich Tagberg enorm. 1933 Ringe gelang dem Gundelsdorfer Quintett, was einen neuen ligaweiten Saisonbestwert darstellt. Gegner Gallenbach hatte satte 40 Ringe weniger auf dem Konto. Nach Duellen ging der Wettkampf mit 4:1 an Gundelsdorf. Überraschend ging der Punkt im Topduell an die Gallenbacher, denn Sarah Ampenberger setzte sich mit 389 Ringen gegen den sonst so souveränen Roland Obermaier durch, der nur auf 386 kam. Das war aber das einzig spannende Duell, die restlichen Begegnungen gingen klar an Tagberg. An zwei setzte sich Michael Schaitz mit 389 Ringen gegen Daniel Greppmeir (379) durch. Michaela Meier (385) hatte mit Hermann Brandmair (373) ebenfalls keine Probleme. Gallenbachs Stefan Jung schoss an vier zwar 379 Ringe, hatte aber gegen die 391 von Marina Settele nichts zu bestellen. Lediglich Unterstalls Sonja Böck war an diesem Wettkampftag besser. Das Topergebnis rundete Simone Westermair mit 382 Ringen ab. Leonie Marie Gail hatte mit 373 keine Chance.

Dennoch dürften die Gallenbacher zufrieden sein, schließlich gab es im ersten Duell gegen Großinzemoos einen wichtigen 4:1-Erfolg, wobei Jagdlust acht Ringe weniger als gegen Gundelsdorf erzielte. An Position eins musste Sarah Ampenberger ins Stechen gegen Christoph Eichinger. Beide kamen auf 384 Ringe. Die besseren Nerven in der Verlängerung hatte dann Ampenberger. Knapp geschlagen geben musste sich Daniel Greppmeir an zwei. Seine 379 Ringen reichten nicht ganz für Matthias Rager (379). Zwei Ringe Vorsprung hatte am Ende Hermann Brandmair an drei mit ebenfalls 377 Ringen gegen Andreas Christoph. Eine klare Angelegenheit war das Duell zwischen Stefan Jung und Martin Scheitler an vier. Jung schoss auch 377 Ringe, Scheitler kam nur auf 365. An fünf kam Leonie Marie Gail auf 370 Ringe, was für den Sieg gegen Yvonne Weisheit (365) reichte.

Die Gallenbacher bleiben zwar Tabellenvorletzter, halten aber Schritt mit der Konkurrenz aus Gilching und Alberzell. Die Gundelsdorfer schoben sich auf Platz eins vor, weil der bisherige Primus Mering gegen Unterstall II patzte. Es bleibt also spannend oben wie unten. (sry-)