14:00 Uhr

Rehling erzwingt Showdown: Alpenrose schiebt sich mit zwei Siegen an Spitze

Plus Mit zwei Siegen bleibt Alpenrose Rehling im Titelrennen der Bezirksoberliga. Auf den Erfolg gegen Harthausen trumpft das Quartett in Olching auf.

Von Josef Abt

Wie in der Oberbayernliga West so wird auch die Meisterschaft in der Bezirksoberliga der Luftgewehrschützen am letzten Schießtag entschieden. Beste Aussichten hat Alperose Rehling, die zwei Siege einfuhren und nun wieder von Platz eins grüßen.

Zunächst ging es zuhause im Landkreisduell gegen KK Harthausen-Paar. Auf Position eins standen sich Carolin Limmer und Carina Hecher gegenüber. Die Rehlingerin schoss wieder sehr konstant, ihre 385 Ringe waren der Grundstein für einen knappen Sieg, denn Hecher hatte in der zweiten Serie große Probleme (92 Ringe) und sie verfehlte dadurch in der Summe mit 384 Ringen ein mögliches Stechen knapp. Eine Top-Leistung mit 388 Ringen schaffte Melanie Schapfl, was zugleich ihr bisheriges Bestergebnis bedeutete. Sie hatte es mit Laure Mair zu tun. Am Ende stand ein deutliches 388:374. Klare Vorteile hatte auch Pia Schapfl an dritter Position gegen Hans-Jürgen Späth. Schapfl zeigte sich wieder gestärkt und legte mit 386 Ringen das zweitbeste Rehlinger Einzelergebnis nach. Der Harthauser blieb mit 367 Ringen weit hinter dem Ergebnis. Als krönenden Abschluss legte Luisa Schopf mit ihren 380 Ringen nach, dem hatte Selina Krauss nichts entgegenzusetzen. Damit war der klare 4:0-Erfolg für Rehling perfekt. Nur wenige Tage ging es für die Alpenrose-Schützinnen zum Nachholwettkampf nach Olching. Laut Sportleiter Martin Schapfl fuhren die Rehlinger Damen mit gemischten Gefühlen nach Oberbayern. Man hatte die jüngsten Ergebnisse der Olchinger genau verfolgt, die zum Schluss der Saison immer stärker wurden. Schapfl meinte am Samstag noch, er wäre mit einem Punkt durchaus zufrieden. Nun sind es aber gleich deren drei geworden, die vier Rehlingerinnen nahmen auch diese Hürde und waren beim 3:1 auch bei den Ringen mit 1534:1518 deutlich vorn. Durch diesen wichtigen Erfolg eroberte Alpenrose die Tabellenführung zurück.

