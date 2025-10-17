Rückkehrer Rehling will keinen Gegner unterschätzen

Die Bezirksoberliga Nordwest der Luftgewehrschützen ist in ihre Saison gestartet. Unter den sechs Teams ist auch Alpenrose Rehling, das nach einem Jahr in der Oberbayernliga West als Vorletzter abgestiegen ist. Für die Rehlinger Schützen war das vergangene Schießjahr ein besonderes und lehrreiches Erlebnis. Zumal das Quintett als Neuling auch überraschende Ergebnisse hinlegte, unter anderem gegen den späteren Aufsteiger Tagberg Gundelsdorf. Doch es war auch eine zehrende Saison: Immer Sonntags, meist auf fremden wie fernen Schießanlagen anzutreten, habe Körner gekostet, wie die Team-Sprecherin Melanie Schapfl ausführt: „Wir freuen uns nun darauf, in der Bezirksoberliga mit Hin- und Rückrunde wieder mehr Wettkämpfe auf eigener Schießanlage vor unseren Fans auszutragen - aber mit weniger Trubel als in der Oberbayernliga.“

Zudem treten die Teams wieder mit vier statt fünf Schützen zum direkten Duell an die Schießstände. Im Rehlinger Kader tun das wie gewohnt Carolin Limmer, Luisa Schopf und Pia Schapfl. Komplettiert wird das Team von Johannes Schapfl, der zuletzt auch dem Oberbayernliga-Kader angehörte. Als Ersatz ist Melanie Schapfl, die nun das Team der Luftgewehrmannschaft von Rehling II verstärkt, vorgesehen.

Neben Absteiger Alpenrose werden in dieser BOL NW gleich drei Neulinge vertreten sein. Dies sind die KK-Schützengesellschaft Harthausen-Paar, SV Adlerhorst Sulzbach und Freischütz Haberskirch-Unterzell. „Lauter unbekannte Mannschaften und Aufsteiger, die wir nicht unterschätzen dürfen“, ordnet Melanie Schapfl ein. Komplettiert wird die Klasse von SV Jagdlust Gallenbach und SG Gemütlichkeit Olching. Mit Ausnahme von Letzterem also fünf Teams aus den Gauen Aichach und Friedberg, was diese Runde umso spannender machen dürfte.

Bereits am Donnerstagabend zeigte Adlerhorst Sulzbach, dass auch ohne die einstige Topschützin Veronika Pfaffenzeller (Umzug) mit ihm zu rechnen sein wird. 1518:1489 Ringe (4:0) gewann der Neuling seinen Wettkampf gegen Gallenbach. „Ein Duell auf Augenhöhe“, sah Sulzbachs Sportleiter Stefan Oswald. „Für uns ist es auch noch ungewohnt, Mann gegen Mann zu schießen“, merkt er an. Umso glücklicher ist er über den gelungenen Start. Wenngleich er ein wenig einbremst: „Wir wollen die Klasse halten, was sonst drin ist, wird man erst im Lauf der Saison sehen.“

Was man am Donnerstagabend sah: Auf seine Nummer drei ist Verlass. Die junge Schützin Natalie Greve legte eine 386 hin. „Das hat mich auch überrascht. Nach dem ersten Durchgang lag sie noch mit 98 gleichauf mit ihrem Kontrahenten. Ein spannendes Duell“, schildert Oswald. Ein Duell, an dessen Ende Jung mit 376 das Nachsehen hatte. Weil selbst eine durchwachsene Vorstellung von Simon Lorenz Neukäufer (376) zum Punkt gegen Anton Weichenrieder (369) reichte, stand am Ende ein deutlicher Adlerhorst-Sieg. Zeitgleich gewann Harthausen-Paar in Olching (3:1/1538:1513).

Die erste Gelegenheit zum Kräftemessen haben die Rehlinger Schützen am heutigen Samstag auf eigener Anlage gegen Freischütz Haberskirch (18 Uhr). Haberskirch ist dank Gundelsdorfs Aufstieg als Bezirksliga-Dritter aufgestiegen. „Wir freuen uns auf den neuen Gegner und auf die Stimmung im Schützenheim“, sagt Melanie Schapfl. Alpenrose ist zudem gut vorbereitet: Als Generalprobe trug die Mannschaft einen Vergleichskampf mit Oberbayernliga-Aufsteiger Schützengilde Ottmaring aus. (mit dali)