Showdown für Gundelsdorf: Am Sonntag geht es um den Aufstieg

Volle Konzentration: Für die Tagbergschützen aus Gundelsdorf geht es am Sonntag um den Aufstieg in die Bayernliga. Foto: Inge von Wenczowski

Plus Für die Schützen aus Gundelsdorf geht es um den Aufstieg in die Bayernliga. Wie sich das Team auf die Qualifikation vorbereitet und wie die Chancen stehen.

Etwas nervös ist Gottfried Schmid schon. Der Sportliche Leiter der Tagbergschützen Gundelsdorf fiebert dem Sonntag entgegen. Dann finden auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück die Ausscheidungswettkämpfe zur Bayernliga statt. Als Meister der Oberbayernliga West sind auch die Gundelsdorfer mit dabei, nicht zum ersten Mal bietet sich die Möglichkeit auf die dritthöchste Liga. Wie die Chancen stehen und warum ein 16-Jähriger an den Schießstand geht.

Es ist bereits die vierte Teilnahme an den Qualifikationswettkämpfen für die Tagbergschützen aus Gundelsdorf. Diesmal soll es mit dem Aufstieg klappen: „Es ist die Stunde der Wahrheit. Der Aufstieg ist unser großes Ziel, die Vorfreude ist jedenfalls groß“, so Schmid, der aber anders als die Male zuvor keinen eigenen Bus organisiert hat. „Ich weiß aber, dass auch so einige Zuschauer aus Gundelsdorf kommen werden“, so Schmid, der weiß: „Das ist nicht wie bei einem normalen Ligawettkampf. Es gibt keine Kuhglocken, es ist deutlich leiser.“ Auch der Modus ist ein anderer. Es wird nicht in Duellen geschossen, sondern alleine die Gesamtringzahl entscheidet. Insgesamt kämpfen acht Mannschaften mit jeweils fünf Schützen und Schützinnen gegeneinander.

