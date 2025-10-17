Todtenweis hält die Fahne hoch

Waren in der vergangenen Schießsaison mit Gundelsdorf, Todtenweis und Rehling gleich drei Luftgewehrmannschaften aus dem Raum Aichach in der Oberbayernliga West vertreten, so startet die neue Saison am Sonntag mit nur noch einem verbliebenen Ensemble aus dieser Region: Gemütlichkeit Todtenweis. Aus dem Landkreis sind zudem die Kleinkaliberschützen Mering und die Schützengilde Ottmaring dabei.

Das langjährige Topteam der OBL West, die Tagbergschützen Gundelsdorf (Gau Pöttmes-Neuburg), hat im fünften Anlauf bei den Aufstiegskämpfen den langersehnten Sprung in die Bayernliga geschafft. Alpenrose stieg nach nur einer Saison wieder in die Bezirksoberliga ab. Dadurch vertritt Todtenweis den Schützengau Aichach ab Sonntag alleine. Der Sportliche Leiter Paul Schapfl macht auch keinen Hehl daraus, dass die Liga mit insgesamt drei Neulingen eine gewisse Herausforderung ist. „Das wird die Mannschaft gewaltig fordern, zumal einige der Teams noch komplett unbekannt sind“, gibt Schapfl eine Prognose ab. Aufgestiegen sind die Teams aus Mering, Ottmaring und Peutenried, dazu die alteingesessenen Emmenhausen, Gilching, Unterstall und Wilzhofen.

Im Kader von Gemütlichkeit Todtenweis wird es ebenfalls eine Veränderung geben: Die bisherige Stammschützin Hannah Rott fehlt dem Team aus privaten Gründen. „Möglicherweise wurde ihr der Leistungsdruck, auch mit der Schule zu groß“, sagt Schapfl. Die übrigen Kadermitglieder sind alle wieder mit dabei: Tobias Kein, Paula Schapfl, Tobias Baumeister, Andreas Sauer und Benedikt Schapfl. Neu im Kader ist seit drei Monaten Katharina Schrettle aus Baar. Mit 18 Jahren eine noch junge Schützin, die auch im Gaukader bemerkenswert erfolgreich schießt. „Wir freuen uns auf ihre Unterstützung“, sagt der Sportliche Leiter.

Sorgenfalten bereiten ihm hingegen die beiden Nachwuchsschützen Paula und Benedikt Schapfl, die wegen Studium und Schule die ganze Woche unterwegs sind und nicht wie gewohnt bei den Übungsschießen anwesend sein können. Er hofft trotzdem, dass sie dem Druck standhalten und ihre Leistung aus der Vorsaison bestätigen.

Der Saisonauftakt am Sonntag führt Todtenweis nach Pfaffenhofen. Dort steigt das Auftaktmatch zwischen dem Gastgeber Gilching und dem Klassenneuling Mering. Danach stehen sich Todtenweis und das starke Team aus Emmenhausen gegenüber. Den dritten Wettkampf bestreiten Emmenhausen und Mering, den Abschluss bildet die Partie zwischen den Hausherren und Gemütlichkeit. „Wir hoffen, dass wir was mitnehmen können“, sagt Schapfl und ergänzt: „An vorderster Stelle steht klar der Klassenerhalt.“