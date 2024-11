Der dritte Wettkampftag der Luftgewehrschützen steht am Sonntag in der Oberbayernliga West an. Im Fokus stehen dabei die drei Vertreter aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, allen voran der Klassenprimus und Tabellenführer, die Tagberbergschützen Gundelsdorf.

Josef Abt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelsdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Todtenweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis