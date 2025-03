Bachern patzt und siegt, Harthausen marschiert

Im Sportschützengau Friedberg ist der Rundenwettkampf der Luftpistolen-Schützen in die zweite Saisonhälfte gestartet. Der Gauliga-Herbstmeister SG Bachern war fünf Durchgänge ungeschlagen, patzte nun zum Rückrundenbeginn mit 1397:1401 bei Schlusslicht Bacherleh Steinach. Zur Winterpause lagen noch die drei Vereine SG Ried, Mandicho Merching und Burgfrieden Tegernbach mit jeweils 4:4 Punkten gleichauf. Vizemeister Ried setzte sich mit dem 1407:1393-Sieg über Merching weiter ab. Wichtige Ringe (363) steuerte Joachim Reitner bei.

Von der Niederlage im letzten Durchgang hat sich Bachern erholt und siegte in Runde sieben am heimischen Schützenstand gegen den Tabellenvorletzten Tegernbach mit 1411:1393. Für Merching trug Josef Schützinger 364 Ringe zum 1381:1330 über Schlusslicht Steinach bei. Mandicho hat nun ein ausgeglichenes Punktekonto und verbesserte sich auf Platz drei.

In der A-Klasse reichten dem Spitzenreiter KK-Harthausen-Paar zum Wiederbeginn beim Klassenletzten Ried II 1384 Ringe und damit ein Plus von sieben Ringen, um den Erfolg davonzutragen. Ein starkes Ergebnis konnte Merching II gegen den Tabellenzweiten Gunzenlee Kissing erzielen (1355:1332). Der beste Einzelschütze des siebten Durchgangs kam aus der A-Klasse: Lukas Erber von Elf und Eins Freienried III erbrachte 367 Ringe. Sein Team unterlag jedoch Primus Harthausen-Paarmit 1345:1374. Ein knappes Duell lieferten sich der Tabellenzweite Kissing und der Tabellenletzte Ried II. Schließlich setzten sich die Kissinger mit einem Plus von drei Ringen durch.

In der B-Klasse übernahm Tell Dasing nach dem knappen Sieg über die Heimatschützen Stätzling (1312:1306) nach der Pause die Tabellenführung, da Herbstmeister Harthausen-Paar II noch Schießpause hatte. Nur zwei Ringe entschieden die Begegnung zwischen dem noch punktlosen Wildmooser Egenburg und der drittplatzierten Kgl. priv. FSG Friedberg. Der Gastgeber musste sich mit 1299:1301 geschlagen geben. Dasing sorgte im siebten Durchgang mit einem deutlichen 1310:1223 für die sechste Niederlage der Wildmooser. Harthausen-Paar II bezwang beim verspäteten Auftakt Gastgeber Friedberg mit einer starken Mannschaftleistung von 1327:1309 Ringen. (AZ)

Beste Einzelschützen, Durchgang sechs

Gauliga: Joachim Reitner (Ried) 363 Ringe, Thomas Losinger (Bachern) 362, Tobias Köhler (Ried) 361.

A-Klasse: Veronika Arzberger (KK-Harthausen-P.) 366 Ringe, Jürgen Fischbach (Kissing) 357, Alexander Gintzel (Kissing) 352.

B-Klasse: Tobias Braunmüller (Stätzling) 366 Ringe, Andreas Rudolph (Friedberg) und Martin Sulzberger (Dasing) je 348, Richard Westermeir (Egenburg) 345.

Beste Einzelschützen, Durchgang sieben

Gauliga: Josef Schützinger (Merching) 364 Ringe, Christian Bolzer (Tegernbach) 361, Christian Baur (Bachern) 360.

A-Klasse: Lukas Erber (Freienried III) 367 Ringe, Jürgen Fischbach (Kissing) 358, Ulrich Gerstlacher (Ried II) 357.

B-Klasse: Bernd Hecher (KK-Harthausen-Paar II) 347 Ringe, Dominik Wycisk (Harthausen-Paar II) 346, Andreas Rudolph (Friedberg) 343.