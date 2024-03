Schießen-Luftpistole

15:00 Uhr

Historischer Meisterjubel: Grüne Eiche Schönbach holt sensationell Bayernliga-Titel

Plus Die Luftpistolenmannschaft von Grüne Eiche Schönbach holt sich in einem furiosen Finale den Titel. Jetzt geht es um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Von Sebastian Richly

Vor wenigen Jahren wäre dieser Erfolg noch undenkbar gewesen. Nun haben es die Luftpistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach tatsächlich geschafft und die Meisterschaft in der Bayernliga Südwest geholt. In einem dramatischen Spitzen-Wettkampf siegte Schönbach mit dem allerletzten Schuss.

Mit Spannung wurde der abschließende Wettkampf erwartet, schließlich lagen Schönbach und die FSG Kempten II punktgleich an der Spitze. Grüne Eiche hatte es zunächst mit Aufsteiger Edelweiß Stoffen zu tun. An Position eins riss die Siegesserie von Sebastian Hammer. Schönbachs Nummer eins musste sich mit 365:369 Ringen Michaela Brosselt-Guggumos geschlagen geben. Überragend schoss an Position zwei Jörg Seckler, der mit dem Tagesbestwert aller Schützen von 379 Ringen Steffi Böhm-Lutzenberger (362) keine Chance ließ. Klaus Hopfensitz an Position steigerte sich von Serie zu Serie und gewann mit 366 Ringen deutlich gegen Matthias Ettner (350). Viktor Baumbach an vier konnte seine 94 Ringe aus der ersten Serie im Anschluss nicht bestätigen und kam am Ende auf 364. Das reichte knapp nicht gegen die 368 Ringe von Florian Ettner. An fünf reichten Teamkapitän Andreas Stadlmayr 341 Ringen, um den entscheidenden Punkt gegen Sabrina Pfeiffer (326) einzufahren.

