Schönbach zielt immer besser

Grüne Eiche liegt nach zwei Siegen auf Platz zwei der Bayernliga.

Mit zwei Siegen am dritten Wettkampftag in der Bayernliga Süd-West kehrten die Luftpistolenschützen von Grüne Eiche Schönbach aus Scheuring zurück und liegen als Aufsteiger aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Für den Aufsteiger sind die Siege gegen die in der Bayernliga seit Langem etablierten Teams von Neubiberg und Böbing umso höher zu bewerten, da man in den Einzelvergleichen zwar jeweils knapp mit 3:2 siegte, bei dem Gesamtringergebnis mit 1830:1734 (gegen Neubiberg) und 1811:1785 (gegen Böbing) jeweils über die Grenze von 1800 Ringen kam. Überragender Schütze war Schönbachs Sebastian Hammer, der jeweils 381 Ringe beisteuerte.

Gegen die Waldschützen aus Neubiberg tat sich zum Auftakt auf Position eins Jörg Seckler ungewohnt schwer, in seinen Schießrhythmus zu kommen. Seine 364 Ringe reichten nicht annähernd gegen Patrick Hügel (374) aus. Hammers Serien von 96, 94, 95 und 96 waren für Tobias Riphaus (367 Ringe) zu stark. Andreas Stadlmayr erzielte mit 368 Ringen seine persönliche Bestleitung und ließ seiner Heidi Riphaus (345) keine Chance. Eng ging es an Position vier zu. Schönbachs Daniel Baumbach schoss zwar mit einer 90er-Serie aus (gesamt 354), doch war Thomas Kirschbauer einen Ring am Ende besser. Auf Paarkreuz 5 kam es dann zum Vergleich zwischen Viktor Baumbach und Sandra Weber um den entscheidenden Punkt. An fünf holte Viktor Baumbach souverän den Sieg mit 363 Ringen. Gegnerin Sandra Weber kam allerdings auch nur auf 293.

Nach der Mittagspause ging es für den Aufsteiger gegen die Schnalz- Schützen aus Böbing. Sein Leistungstief vom Vormittag hatte Jörg Seckler eindrucksvoll überwunden. Insgesamt kam er auf 376 Ringe und verwies so den lange dagegenhaltenden Yannik Lindinger (363) in die Schranken. Eine sichere Bank für Schönbach war erneut Sebastian Hammer, der seine 381 Ringe vom Vormittag mit Serien von 93, 94 und 97, 97 übertraf. Hammer erzielte in beiden Durchgängen ligaweit das beste Ergebnis. Gegner Christian Lindinger hatte mit 374 Ringen keine Chance. Andreas Stadlmayr dagegen kam nur auf 351 Ringe und unterlag Andreas Schauer (361). Daniel Baumbach auf vier unterlag mit 348 knapp um zwei Ringe Gerald Strunz. Erneut wurde Viktor Baumbach für Schönbach zum Matchwinner. Mit soliden Serien von 87, 92, 87 und 89 legte er 355 Ringe vor. Diese konnte seine Kontrahentin Heidi Fischer (337) nicht annähernd kontern.

Erstmals ging Grüne Eiche in beiden Duellen als Sieger vom Schießstand. Die Siege brachten die Schönbacher in der Bayernliga Süd-West auf Tabellenplatz zwei, wobei der Aufsteiger mit dem Mannschaftsgesamtergebnis von 10.856 Ringen in den bisher durchgeführten sechs Durchgängen sogar zwei Ringe vor Spitzenreiter Scheuring liegt. (jr)