Mering wird Vizemeister

Mit den Plätzen zwei, drei und vier in der Abschlusstabelle der Bezirksliga Oberbayern-West können die Luftgewehr Auflage-Mannschaften aus dem Sportschützengau Friedberg zufrieden sein. Die Mannschaft von KK Mering musste sich in der Saison nur zweimal dem stark schießenden Meister-Team aus Pürgen geschlagen geben und wurde Vizemeister. Den Meringern Günter Gold mit 319,5 Ringen, Christine Fischer (318,9) und Franz Eppeneder (315,9) gelang im letzten Wettkampf in Steinach mit 954,3 Ringen die Saisonbestleistung aller Vereine in dieser Gruppe. Gunzenlee Kissing konnte in der Rückrunde nur mehr zwei Wettkämpfe für sich entscheiden und landete - punktgleich dem Vierten mit Bacherleh Steinach - auf Platz drei, weil Kissing das bessere Ringergebnis aufweist.

Steinach machte im vorletzten Rundenwettkampf mit einem Heimsieg gegen Erpfting und eigenem Saisonrekord von 946,4 Ringen auf sich aufmerksam und setzte sich damit von der unteren Tabellenregion ab. Kalz Lorenz trug dazu mit seiner persönlichen Bestleistung (317,9 Ringe) maßgeblich bei. Aufgrund der stark schwankenden Leistungen war den Steinachern aber keine bessere Platzierung möglich.

Ergebnisse Rückrunden-Wettkämpfe Nr. 9 und 10 BL Oberbayern-West

Steinach - Erpfting 946,4:938,7

Mering - Pürgen 944,9 : 952,7

Kissing - Stoffen 940,9 : 937,3

Steinach - Mering 932,9 : 954,3

Pürgen - Kissing 950,5 : 935,5

Erpfting - Stoffen 943,9 : 936,3

Abschlusstabelle Bezirksliga Oberbayern West

1. Pürgen 950,66 20:0

2. Mering 945,96 16:4

3. Kissing 940,56 8:12

4. Steinach 938,24 8:12

5. Erpfting 938,24 6:14

6. Stoffen 938,81 2:18

Saison-Ringdurchschnitt Einzelschützen aus dem Schützengau Friedberg:

KK Mering: Günter Gold 316,43 Ringe; Christine Fischer 314,68; Roland Wankerl 314,62; Franz Eppeneder 313,79

Gunzenlee Kissing: Pierre Stumpf 317,11 Ringe; Andreas Beutlrock 313,01; Georg Scharnagl 309,66; Raimund Zilmans 307,40

Bacherleh Steinach: Reinhard Heinzelmann 312,54 Ringe; Lorenz Kalz 312,48; Jürgen Söhl 311,22; Günter Friedl 311,07